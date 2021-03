Libri Sottolineati: lo strumento social per avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scoperta.

In un periodo in cui la comunicazione è immagine, Libri Sottolineati vuole ridare la giusta importanza alle parole, alla bellezza del cartaceo, e lo fa proprio attraverso le tanto amate immagini, scattate alle pagine dei libri direttamente dai followers.

L’ideatore delle pagine social @librisottolineati, Antonio Roberto, ha notato che nell’era dei social si condividono spesso frasi e citazioni di libri senza conoscerne la provenienza ed il contesto. Da questa osservazione nasce Libri Sottolineati. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scoperta, utilizzando strumenti arcinoti ai giovani: Instagram, Facebook e l’aforisma.

L’autore e il titolo del libro vengono rivelati direttamente dal profilo. In questo modo il pubblico di Instagram è spinto ad approfondire il contesto e la storia che sottende a quel breve inciso che lo ha in qualche modo colpito.

Su Libri Sottolineati ogni follower può utilizzare l’hashtag #librisottolineati. In questo modo gli utenti hanno la possibilità di conoscere persone con i loro stessi interessi, di interagire tra loro e confrontarsi, utilizzando la pagina per condividere una suggestione, una sensazione, una riflessione, condensati in una manciata di parole. Parole che prendono colore. Semi neri sparsi su prati bianchi che fanno scoprire sé stessi nelle parole e nei pensieri altrui.

Una frase al giorno selezionata per ispirare, per spronare, per invitare a riflettere. Una “challenge sana”. Più che un profilo una vera e propria community dedicata agli amanti della lettura e della condivisione.

Questo è Libri Sottolineati: un mondo di parole e, anzi, di emozioni che accomunano le persone grazie all’uso degli hashtag, al suono di una matita che scorre tra le righe di un libro.