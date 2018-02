Festival del Libro d’Autore a Capaccio, appuntamento con Gennaro Sangiuliano sabato 24.

Il Festival del Libro d’Autore Città di Capaccio Paestum , ideato e organizzato da Promozione

Eventi e Territorio, in collaborazione con l’associazione Agorà del Liberi e con il Patrocinio del

Comune di Capaccio Paestum, ha un duplice obiettivo, quello di appassionare il pubblico alla

lettura, attraverso la conoscenza della produzione letteraria contemporanea e l’incontro personale con gli autori, trasmettendogli l’amore per la cultura letteraria, in un mondo ormai dominato dalla tecnologia, dove tutto si brucia in un tweet o in un post, è quello di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e artistico, le emergenze monumentali e l’identità di una città dalla storia secolare.

Il Centro Antico di Capaccio, che conserva gelosamente, come una donna nel proprio

scrigno, i propri tesori storici, artistici, architettonici e culturali, è pronta ad accogliere iniziative di promozione della lettura ed eventi culturali legati al libro, come il Festival del Libro d’Autore.

La manifestazione si svolgerà attraverso cicli d’incontri con autori, a scadenza mensile, coinvolgendo nell’evento realtà editoriali grandi e piccole e autori di riconosciuta fama che con la loro presenza e le proprie opere daranno rilevanza e lustro all’iniziativa.

Gli autori dialogheranno con giornalisti e personalità del mondo della cultura, risponderanno alle domande degli spettatori, attirando, in questo modo, l’interesse di un pubblico sempre più ampio e rendendola con il tempo un punto di riferimento a livello nazionale nell’ambito delle manifestazioni culturali.

Sarà lo scrittore Gennaro Sangiuliano, attuale Vice Direttore del Tg1, il prossimo sabato 24

febbraio, alle ore 18:00, presso la sede dell’Associazione Agorà dei Liberi di via Ernesto M.

Bellelli,3 a Capaccio, ad innagurare il Festival del Libro d’Autore Città di Capaccio Paestum

presentando il suo ultimo libro “Trump, vita di un presidente contro tutti”, pubblicato da

Mondadori. Dialogheranno con l’autore il prof. Vincenzo Pepe Presidente Nazionale FareAmbiente, Salvo Iavarone Presidente ASMEF , l’Assessore alla Cultura del Comune di Capaccio Paestum il dr. Claudio Aprea, l’avv. Sabrina Palumbo, la dr.ssa Milva Carrozza Operatrice Culturale e Alessandro Sansoni, giornalista e storico. Sangiuliano si occupa con i suoi libri di politica internazionale, attraverso i grandi personaggi del nostro presente.

Trump, vita di un presidente contro tutti conclude una trilogia iniziata con Vladimir Putin e proseguita con Hillary Clinton.