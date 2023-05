Il Rotary International Distretto 2101 e Scena Teatro Management insieme per i più giovani- parte il workshop con il regista formatore Antonello De Rosa.

L’evento sarà sabato 13 maggio dalle ore 09.00 a Napoli presso la Fondazione Morra Greco, nel monumentale edificio che costeggia l’imponente Duomo. L’occasione è quella della socializzazione, che in un tempo, come quello in cui viviamo, fatto d’immediatezza e “schermate”, sembra essere sempre più relegata ai social.

A guidare il workshop di socializzazione ,“RYPEN LET’S PLAY YOUTH”, con i relativi gruppi di lavoro, è il regista, attore, formatore teatrale, nonché imprenditore culturale, Antonello De Rosa. L’organizzazione dell’evento è stata voluta ed attuata dal Rotary International Distretto 2101- Interact Distretto 2101, giornata rivolta ai giovani compresi tra i 12 e 18 anni, i quali possono iscriversi al link hyyp://tiny.cc/RYPEN. La Dirigenza del Rotary ha voluto fortemente questo evento al fine di sensibilizzare i giovani ad un ritorno alla socializzazione, aspetto sempre più sconosciuto e di notevole rilevanza per la crescita sociale ed individuale.

“Questo invito mi onora- afferma De Rosa– il primo di una serie di eventi organizzati con il Rotary al fine di attuare metodologie sociali per i giovani, attraverso il Teatro ed il public speaking.”

De Rosa esperto formatore teatrale, insegna da sempre ai giovani l’importanza della socializzazione e lo fa attraverso la cultura ed il teatro.

Si ringraziano il Prof. Alessandro Castagnaro, Governatore del Distretto Rotary 2101; Prof. Domenico Zerella, Presidente Commissione Rypen; Dott.ssa Patrizia Russo Spirito, Delegata Distrettuale Interact Distretto Rotary 2101 per aver strutturato il calendario della giornata.