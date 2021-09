IL” ROTARY CLUB SALERNO EST” DONA ALLA CITTA’ UNA SCULTURA DI PIETRO LISTA DEDICATA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

. Sarà inaugurata domani mattina, alle ore 10,00 in Via Vinciprova (aiuola lato destro rotatoria) l’opera “Senza titolo” del Maestro Pietro Lista , dedicata a tutte le donne vittime di violenza, che sarà donata alla città dal “Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera. La scultura realizzata nell’officina di Alfonso Iaccarino è stata commissionata tre anni fa all’artista, salernitano di adozione (nato a Castiglione del Lago – Perugia), dal Past President del “Rotary Club Salerno Est” Carmine Nobile che, insieme al Consiglio Direttivo del Club, sentì la necessità di lanciare con forza un messaggio contro la violenza sulle donne:” Un dramma sociale che ci colpisce quotidianamente. Attraverso un’opera silenziosa abbiamo voluto “gridare” agli uomini, responsabili di queste violenze sulle donne, di fermarsi” . Il Maestro Pietro Lista volutamente non ha dato un titolo alla sua opera:” Il primo titolo che ho immaginato è stato “Brucia…nel cuore”, riflettendoci, però, mi è sembrato troppo banale e retorico. Dopo essermi arrovellato per giorni, ho deciso per “Senza titolo”, perché ciò che ho realizzato con il prezioso contributo del mio caro amico fabbro Alfonso Iaccarino è la violenza in se stessa: la stele, perfetta nella sua scarna geometria, è stata ferita, aggredita dal fuoco e da violente martellate. E’ una scultura silenziosa, oserei dire francescana, ma nella quale si avverte tutta la violenza terribile dell’evento che quasi quotidianamente leggiamo e ascoltiamo.” Interverranno il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Urbanistica Domenico De Maio.

Aniello Palumbo