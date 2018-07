Ragazzi di oggi in concerto venerdì 20 alla Villa Comunale di Vietri.

Una serata di pieno amarcord nel programma di “Vietri in Scena”, primo segmento del più ampio contenitore culturale a carattere annuale “Vietri Cultura”. Venerdì 20 luglio, alle ore 21, la Villa comunale di Vietri sul Mare accoglierà il concerto gratuito dei “Ragazzi di oggi” – Revival dei successi degli anni Settanta in poi. Ragazzi di ieri e di oggi uniti in una serata indimenticabile all’insegna del “come eravamo”, grazie alla formazione musicale che nasce circa tre anni fa con l’obiettivo di rivalutare la musica italiana. Infatti, tutto il repertorio è un excursus storico musicale dei grandi successi della musica italiana, con un percorso filologico che va ad esaltare i vari periodi storici dagli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, annate che ognuno di noi definisce a vario titolo indimenticabili perché quelle musiche e non altre hanno segnato gli anni della spensierata gioventù, quando la melodia di una canzone diventava il segmento sonoro di un ricordo destinato a rimanere indelebile per tutta la vita. La band è composta da sei musicisti: Alessandro Paolillo (voce), Gabriella Iandolo (voce), Lallino Trezza (piano elettrico e tastiere), Vincenzo Carratù (basso), Mauro Santaniello (chitarra elettrica) ed Antonio Russo (batteria). Inizio spettacolo ore 21.00 – ingresso gratuito.