Per la Giornata Mondiale dell’Autismo Pontecagnano si accende di blu.

“Con il gesto simbolico dell’illuminazione di blu del Municipio di Via Alfani e con la mia partecipazione a ben tre eventi in programma domani in città, intendo lanciare un messaggio di vicinanza ai ragazzi ed alle famiglie che ogni giorno fronteggiano le implicazioni, gli effetti e le conseguenze dell’autismo. Qualsiasi ulteriore commento sarebbe superfluo: sento solo di poter testimoniare la presenza di questa Amministrazione al fianco di quanti con coraggio, con dignità e con amore, si confrontano ogni giorno con questo problema”.

Con tali parole il Sindaco Giuseppe Lanzara intende commentare e sostenere la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, anno 2019, indetta dall’Onu per sensibilizzare la pubblica opinione su un disturbo così diffuso e dibattuto.

In mattinata, invece, il Primo Cittadino presenzierà all’iniziativa Autismo in Pista messa in campo dall’I.C. Pontecagnano S. Antonio presso il Pattinodromo di Via Lazio, dove si terrà una manifestazione dinamica che vedrà protagonisti gli studenti e le famiglie.

A seguire Lanzara interverrà al convegno organizzato dal Forum dei Giovani presso il Museo Archeologico Nazionale Etruschi di Frontiera di Pontecagnano, che sarà teatro di un dibattito interessante sull’argomento.

Nel primo pomeriggio il Sindaco sarà presente ad Autismo e Scuola, ad opera dell’I.C. Picentia, che accoglierà i partecipanti nell’atrio della scuola.

Nella serata di oggi, le luci di Palazzo di Città assumeranno i toni del blu, colore erto a simbolo di questa patologia.