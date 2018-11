Il Comune di Pontecagnano aderisce al Piano Regionale per le Assunzioni.

La Giunta Lanzara (con delibera n. 144 del 16/11/2018) ha aderito al progetto di rafforzamento organizzativo degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni, che prevede la realizzazione di un corso-concorso per la selezione, la formazione e l’assunzione di personale presso gli enti locali della Campania.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente Vincenzo De Luca, che sarà così strutturato: test preselettivo; prove selettive, scritta ed orale; tirocinio formativo tecnico-pratico, rivolto ai profili messi a concorso, della durata di dieci mesi e con rimborso sotto forma di borsa di studio erogata dalla Regione Campania. Seguirà una prova finale, con conseguente pubblicazione della graduatoria definitiva contenente i nominativi dei vincitori e degli idonei.

In attesa della pubblicazione del bando, il Comune di Pontecagnano Faiano si conferma disponibile ad accogliere questa opportunità destinata a 10mila giovani laureati e diplomati.

Così si è espresso l’Assessore alle Politiche per Lavoro Paola Manzo:

“Non possiamo che sostenere questo progetto, che finalmente riconosce la necessità, negli enti della Regione Campania, di praticare un potenziamento e un ringiovanimento del personale. Siamo lieti di aderire e lo faremo con la massima trasparenza e coerenza con gli obiettivi preposti”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha invece dichiarato:

“Il lavoro rientra tra le nostre priorità: non promesse sterili, ma possibilità concrete per riattivare nei giovani una speranza di gratificazione, di riconoscimento e di crescita. Saremo al fianco di chi intende intraprendere questo percorso, che consentirà anche e soprattutto di individuare nuove risorse per i nostri uffici, da sempre al servizio della comunità”.