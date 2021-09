I Suoni degli Dei, secondo appuntamento sul Colle Serra mercoledì 22.

Mercoledì 22 settembre 2021 – presso la località Colle Serra del Sentiero degli Dei si terrà il secondo appuntamento de

I SUONI DEGLI DEI – Concerti sul Sentiero degli Dei

I DIVERGENTI – BAROQUE REVOLUTION

Gioacchino Mansi –Euphonium

Vincenzo Scannapieco –Ottavino

Programma: B. Marcello – Haendel – Telemann – Biber

La località Colle Serra si trova lungo il Sentiero degli Dei a 568slm, a metà strada da Agerola (Bomerano) e Praiano (Convento di San Domenico).

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

Per partecipare al Concerto è attivo il servizio Tra.Vel. Mar. NAVE + BUS| by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori 8:25 | da Minori 8:35

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

SICUREZZA | Per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 verrà richiesto di indossare la mascherina durante il concerto.

L’evento è organizzato dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) e la Parrocchia di San Gennaro e Tra. Vel. Mar. i trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

La partecipazione è libera e gratuita

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano| Tel. 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it