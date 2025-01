I Lions premiano le Eccellenze del Territorio

È in programma venerdì 10 gennaio alle ore 16.00, presso la Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno, il Service distrettuale Lions “Eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti”. Organizzato da alcuni anni nella città di Salerno dai club della VI circoscrizione, con il patrocinio della Provincia di Salerno, l’appuntamento si conferma come un momento di incontro tra la cittadinanza e le “eccellenze” dei diversi ambiti professionali, esponenti del territorio che si sono particolarmente distinti per la loro professionalità.

«“Le eccellenze del territorio nelle arti e nelle professioni” è un’attività di servizio del Distretto Lions 108Ya, che comprende le tre regioni Campania, Basilicata, Calabria – la dichiarazione del coordinatore Lions Pasquale Sessa –. Saranno premiate le eccellenze di Salerno e provincia che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale ed economica, dalla cultura all’imprenditoria, dall’arte allo sport, nomi illustri che con autorevolezza e operosità si distinguono in diversi settori. Il nostro impegno è divulgare maggiormente queste eccellenze per conoscerle e farle conoscere, per comprendere le motivazioni che sono alla base dei risultati ottenuti, affinché siano da esempio alle nuove generazioni».

L’edizione 2025 del Service distrettuale si caratterizza, quindi, per la professionalità dei premiati, afferenti ai diversi campi dell’arte e delle professioni.

Nel corso dell’evento saranno premiati il dottor Michele Mele, il dottor prof. Severino Iesu, l’avvocato Salvatore Sica, il dottor Antonio Sada, l’artista Ludovica Ferraro, l’imprenditore Vincenzo Petrone, la dottoressa Miriam Mazza, l’attrice Irene Maiorino, il Maestro Pietro Lista, la fisica Maria Longobardi, la professoressa Maria Del Gaudio.

Da quest’anno è stato introdotto anche il Premio speciale Lions, un riconoscimento a quei soci che hanno una militanza lunga, significativa, che si sono particolarmente distinti per la generosità con cui hanno messo a servizio le loro professionalità in tutti i campi, dando prova di una dedizione attiva. Il premio speciale per l’impegno nel sociale e nelle attività di servizio nel Lions International andrà alla dottoressa Annamaria Pizzolla, alla professoressa Erminia Comunale e all’avvocato Gennaro Improta. Presenzierà il governatore del distretto 108 YA Tommaso Di Napoli, sono previsti i saluti del vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e delle massime autorità lionistiche presenti.