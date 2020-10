Progetto Educare, finanziamento di 145.000€ al Comune di Pontecagnano.

E’ stato ammesso a finanziamento il progetto Y.E.S. (Youth in Empowerment Strategies): giovani in azione!, nell’ambito dell’Avviso Pubblico EduCare, indetto dal Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un’iniziativa che destinerà al territorio comunale di Pontecagnano Faiano € 145.000,00 per attività ludico-educative gratuite rivolte a minori dai 12 ai 16 anni e alle loro famiglie.

Saranno realizzate cacce al tesoro tra i quartieri, laboratori di: danze urbane, scrittura musicale, realizzazione di opere luminose da esporre in città, sport in acqua, pilates, ginnastica posturale, escursioni a cavallo.

Il partenariato di attuazione del progetto è composto dal Comune di Pontecagnano Faiano, la Cooperativa Sociale Fili d’erba (in qualità di ente capofila), l’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca, la Cooperativa Sociale “Un Tetto Per Tutti” e l’Asd Ginnastica Salerno.

Scopo della manifestazione è quello di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

“Si rafforza il nostro impegno per garantire la giusta ripresa ai ragazzi del territorio, che necessitano più che mai del supporto congiunto delle istituzioni, della scuola, delle associazioni e delle famiglie. Insieme, possiamo affrontare qualsiasi sfida, sempre sulla base di progetti di alto contenuto valoriale, che ci pongano tutti nella condizione di educare ed educarci a promuovere le azioni, piuttosto che a subirle”, ha affermato il Vice Sindaco Michele Roberto Di Muro.

“Un’altra bella notizia per il nostro Comune: insieme a tutti gli altri enti coinvolti, portiamo a casa un risultato pari a ben € 145.000,00 da destinare ai giovani dai 12 ai 16 anni ed alle rispettive famiglie. Nell’epoca dell’isolamento fisico e sociale, promuoviamo progetti che, nell’ambito del rispetto tassativo delle norme previste, promuovano la vicinanza e la comunanza di idee e di intenti. Consentire ai ragazzi di continuare a vivere, e non solo ad esistere, significa indirizzarli verso la normalità, il gioco, la passione per le cose autentiche”, ha concluso il Sindaco Giuseppe Lanzara.