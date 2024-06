Historia Salerni, costituito il comitato

Stamane presso la sede della Fondazione Scuola Medica Salernitana in Palazzo Fruscione è stato costituito “Historia Salerni”, un Comitato di promozione e ricerca per la rievocazione della Salerno Commerciale Marittima con una forte affrancatura in chiave contemporanea.

Obiettivo è quello di ripristinare la Fiera Mercantile di San Matteo che fu concessa nel 1259 con privilegio di Manfredi di Svevia per intercessione del Magister della Schola Medica Giovanni Da Procida, Cancelliere del Regno di Sicilia.