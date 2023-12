Grande successo al Centro San Luca Medicina & Riabilitazione di Battipaglia per la recita di Natale che ha visto come protagonisti bambini ed adulti in cura presso la struttura diretta da Elisa Vitolo

In una società che corre sempre più velocemente ma soprattutto che cambia con estrema rapidità e che ci costringe costantemente ai cambiamenti, riuscire a conservare una tradizione, trasmetterla alle generazioni, conservando principi, entusiasmo, gioia, è oggi più che mai un piccolissimo miracolo.

La recita natalizia, che si è tenuta nei giorni scorsi presso il Centro San Luca Medicina & Riabilitazione di Battipaglia, rappresenta una delle tradizioni che la famiglia Vitolo, ed in particolare Elisa Vitolo saldamente mantiene e lo fa perché questo evento rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno.

“E’ il punto d’incontro con tutti – ha spiegato Elisa Vitolo, direttore generale del centro – Attraverso l’emozione dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato attivamente allo spettacolo, siamo riusciti a mostrare l’espressione di come la riabilitazione può utilizzare canali diversi. Grazie, soprattutto, al lavoro dei terapisti che, in questo periodo, hanno dato il loro fortissimo contributo e senza i quali la realizzazione non sarebbe possibile. Con la recita natalizia i laboratori attivati, hanno interessato tutte le terapie riabilitative, la logopedia (recitazione) la neuropsicomotricità (ballo), la terapia occupazionale (scenografie e costumi), la terapia Aba (controllo e gestione stimoli sensoriali luce,rumore, folla, relazione), la psicoterapia (autoregolazione e emotiva, fiducia, autostima). Le tantissime persone che hanno assistito alla recita – prosegue ancora Elisa Vitolo – hanno capito la bellezza e la grande utilità della riabilitazione, che crea connessioni, ponti, possibilità. Hanno compreso gli infiniti modi in cui un bambino ed un adulto possono essere accompagnati nel loro percorso evolutivo, perché si può crescere sempre e migliorare la propria qualità di vita”.

La messa in scena di quest’anno ha visto i protagonisti esibirsi in “Il Principe e la Rosa” rivisitazione del Piccolo Principe, che ha commosso e coinvolto grazie alla maestria di Paola Greco da anni è impegnata nel settore della recitazione per il centro riabilitativo di Battipaglia. Un impegno divenuto tradizione iniziato 30 anni fa con il dottor Carlo ed ora proseguito con la stessa passione, cura ed attenzione ad ogni dettaglio da Elisa Vitolo.