Gli Stati Generali del Fumetto a Linea d’Ombra

Non poteva mancare alla 29esima edizione di Linea d’Ombra Festival il tradizionale appuntamento con le grandi firme delle nuvole parlanti. E così domani (martedì 12 novembre 2024) alle ore 21 Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, illustratore, musicista, animatore e insegnante, che negli anni ha attraversato questo mondo, insieme al regista Omar Rashid e al fumettista Maicol & Mirco saranno alla Sala Pasolini per il Ring di domande e risposte con il direttore Boris Sollazzo. Una giornata interamente dedicata al fumetto, tanto che alle 9.30 l’incontro riservato alle scuole per la sezione Media Education Factory, in programma alla Sala Pasolini, avrà come protagonista del grande schermo “Il segreto di Liberato”, il film che unisce immagini dal vero e animazione per raccontare l’evoluzione di un’artista straordinario: Liberato. A presentare la proiezione sarà Peppe D’Antonio. A seguire ci sarà “L’ora dei diritti”, l’incontro di approfondimento sul tema dei diritti di anonimato con LRNZ e Boris Sollazzo.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA continua alle 10 alla Sala Meeting IPSEOA “R. Virtuoso” di Salerno con la Masterclass dal titolo “Cos’è il talento?”, una riflessione estesa sui temi dell’IA, del Metaverso e dell’XR nel cinema con Carlo Cuomo, prof dell’Edutainment. L’evento è promosso e realizzato in esclusiva con Nexsoft S.p.A.. Il pomeriggio la proiezione dei film in concorso inizia alle 16.30 alla Sala Pasolini con CortoEuropa: Daisy Bullet (Simone Russo / Italia 2023 / 20’) e Nine Centimeters (Kirill Loginov / Russia 2023 / 18’55’’). Presenta Carla Paglioli. Alle 17.30 al Piccolo Teatro Porta Catena 4 sono i video programma per VedoAnimato, presentato da Aldo Galelli: Potter’s Mirror (Katherine O’Connor Gran Bretagna / 2024 / 8’36’’), Wind Goes On (Eric Lee / Hong Kong 2024 / 15’49’’), Undertow (Justin Taylor / USA 2024 / 2’39’’) e Lines (Martin Schmidt / Germania 2024 / 4’9’’). Alle 18.30 alla Sala Pasolini per Passaggi d’Europa, presentato da Alessandro De Simone, c’è Thunders (Ioane Bobeica / Moldavia 2023 / 75’). Al Piccolo Teatro Porta Catena LineaDoc presenta Ludendo Docet (Luca Ferri / Italia 2024 / 70’) con introduzione e riflessione finale di Franco Cappuccio.

Il Quinto Elemento della quarta giornata inizia alle ore 22.30 per proporre alla Sala Paolini il binomio cinema e animazione con UNDERNEATH, la live performance con Fossick Project. Prodotto grazie alla residenza “Humus” presso IAC Matera, a partire da una ricerca iniziata in collaborazione con FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Underneath è uno spettacolo dedicato al suolo, ambiente misterioso, prezioso e di difficile osservazione, tanto essenziale per la vita sulla Terra quanto minacciato dal comportamento dell’uomo. Musica di Marta del Grandi; animazione di Cecilia Valagussa. Prenotazione obbligatoria, massimo 150 persone.

