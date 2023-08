Gli “Echi di vita” di Giulio Rocco Castello presentati alla “50&Più” di Salerno.

“A metà del cammino, sono sceso nella polvere, poi i giorni stanchi han ripreso colore, ed eccomi qua insieme a voi per vivere sereno quel che resta”. Sono i versi della poesia “E’ la mia vita”, scritta dal professor Giulio Rocco Castello, inseriti nella sua silloge poetica intitolata “Echi di Vita” edita da “Il Saggio Edizioni”, che è stata presentata nell’Aula Consiliare della Provincia di Salerno. Il professor Giulio Rocco Castello, presidente dell’associazione “50&Più” , già docente di Chimica e Scienze negli istituti salernitani, ha raccontato di come si è avvicinato alla poesia:” Nel 2007, essendomi iscritto all’associazione “50&Più” per partecipare alla mia prima Olimpiade della “50&Più”, una delle quindici a cui ho partecipato negli anni, organizzata a Metaponto, scrissi una poesia per partecipare al concorso nazionale di poesia indetto dall’associazione e mi classificai al terzo posto. Quest’anno, ad Assisi, ho vinto anche la “Libellula d’oro” al Concorso “50&Più” per la poesia”. Dopo i saluti del Vicepresidente Vicario Nazionale della 50&Più, Bastianinu Caso, e quelli del Presidente della 50&Più di Arezzo, Claudio Magi, entrambi collegati in video grazie al supporto tecnico del dottor Massimo Zega, il dottor Maurizio Tornatore, Segretario della 50&Più di Salerno, ha illustrato i tanti eventi organizzati dalla 50&Più, a livello locale e nazionale: Le “Olimpiadi della 50&Più” dedicate ai soci che si cimentano in gare di marcia, nuoto, tiro con l’arco, ciclismo, bocce, sport dove si è pienamente atleti a qualsiasi età. Si organizzano in tutta Italia anche ” Concorsi di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia” riservati ai dilettanti con particolari predisposizioni artistiche; si organizzano concorsi come “Italia in..canto” riservato ai soci amanti della musica e del canto, selezionati e giudicati da cantanti e autori notissimi del panorama musicale italiano che valutano l’esibizione spontanea e gioiosa dei concorrenti. Rocco Castello ha vinto tante medaglie e premi nell’ambito di queste manifestazioni: grazie al suo entusiasmo, che riesce a trasmettere a tutti soci, la “50&Più” di Salerno, che conta circa duemila soci in tutta la provincia, sta crescendo sempre più”.

La professoressa Clotilde Baccari Cioffi presidente dell’Associazione Culturale “Parco Storico Sichelgaita”, ha analizzato in modo profondo la poetica di Giulio Rocco Castello:” La poesia viene dal nostro animo, dalla nostra mente: ha una forza potentissima ed esprime la pienezza dei nostri sentimenti. Le meravigliose poesie di Giulio, che è un cultore della parola, parlano di lui, del suo tempo: sono i suoi ricordi di vita, della sua giovinezza, dei suoi affetti più cari. La sua poesia è musica di parole che nascono dal silenzio, volano alte e raccontano tutto ciò che l’anima prova, riempiendo i nostri cuori”. La professoressa Clara Mattia Cuoco ha recitato, con grande trasporto e coinvolgimento, alcune poesie tratte dalla silloge poetica del professor Castello. La serata è stata impreziosita dalla presenza dei coniugi Gibboni: Daniele Gibboni e Gerardina Letteriello che, con grande virtuosismo, hanno eseguito la “Campanella” di Paganini e “La Ciarda” di Monti. Le offerte donate per ricevere il libro saranno devolute alla comunità di accoglienza “L’Albero della Vita”, già “Casa Betania”, gestita dalla cooperativa Emmaus.

Aniello Palumbo