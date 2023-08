In queste notti la luna piena ha illuminato i cieli della Costiera Amalfitana, quella del 1 e 2 agosto in particolare è chiamata Superluna perchè il satellite si trova al Perigeo, cioè al punto più vicino al pianeta, e “dello storione” perchè secondo i nativi americani in queste notti il pesce risale le correnti dei fiumi per deporre le uova (che poi sarebbero il caviale)

Particolare effetto la Superluna vista da Positano, le foto sono di Ezio Cairoli.