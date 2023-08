Giovanni Block con Gigi Marzullo a Minori

Ancora Minori, città del gusto; ancora, Letto ad una piazza; ancora, Gigi Marzullo.



Il giornalista della notte, diventato quest’anno anche giornalista delle mattine d’estate di Rai Uno, incontrerà Giovanni Block sabato 12 agosto, alle ore 21.00, in piazza Cantilena a Minori.



Trentanovenne musicista, napoletano di nascita siederà nel salotto di Marzullo, pronto a rispondere alle sue domande, dopo il successo riscosso ieri 10 agosto a Piazza del Plebiscito a Napoli, all’interno della rassegna “restate a Napoli” firmata Lello Arena.



Subito dopo l’intervista sarà in concerto in full band proponendo buona parte del suo repertorio, l’album fresco di uscita “Retrò” e reinterpretazioni di successi della musica d’autore italiana. L’artista proseguirà il suo “Summer Tour Retrò”, girando per l’Italia con altri prestigiosi appuntamenti.



Altra punta di diamante della serata minorese sarà la consegna dell’attestato della cittadinanza onoraria da parte del sindaco Andrea Reale al prof. Fulvio Calise. Il prof. Calise è da anni un amico di Minori ed è considerato uno dei massimi esperti della chirurgia del fegato e del pancreas, dotato di una reputazione internazionale che ne fanno un’eccellenza della medicina italiana. Sarà una forma di gratitudine da parte della cittadinanza di Minori, specialmente di tanti concittadini, che si sono rivolti a lui ed hanno trovato in lui un’altissima competenza professionale ed una accogliente disposizione umana.

Si annuncia quindi una bellissima serata di arte, cultura ed umanità, condita dalla festa del Ferragosto ormai incipiente.