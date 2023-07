Giffoni Next Generation, al via la nona edizione: un crescendo di appuntamenti che toccherà il suo apice il 29 luglio con il Summit sul futuro delle proiezioni audiovisive

Si alza il sipario sulla nona edizione di Giffoni Next Generation, la rassegna all’insegna dell’innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub all’interno del Giffoni Film Festival. Dal 20 al 29 luglio la Multimedia Valley sarà crocevia di giovani talenti pronti a immergersi nel mondo delle nuove tecnologie, della cultura digitale, dei nuovi linguaggi e della creatività. Una full immersion che vedrà il suo momento clou il 29luglio con il Summit sul futuro delle produzioni audiovisive: innovazione nell’ambito delle industrie creative e dell’entertainment.Un crescendo di appuntamenti imperdibili non solo per i “dreamers”, ma per tutti i ragazzi della GenZ.

Con Giffoni Next Generation 2023 torna anche il GiffoniDreamTeam, composto da 26 under 30, 14 ragazze e 12 ragazzi con un’età media di 25 anni, provenienti da tutta Italia con competenze trasversali, voglia di mettersi in gioco e vivere un’esperienza unica che consenta loro non solo di rafforzare le proprie skills, ma anche di confrontarsi con mondi e storie diverse dalla propria. Tra panel, mentorship, InnovationTalk all’interno delle GiffoniImpact, presentazioni in anteprima delle produzioniaudiovisive di Giffoni Innovation Hub e workshop, i dreamers avranno l’opportunità di entrare in contatto con importanti figure istituzionali, CEO di grandi aziende, startupper e imprenditori con i quali confrontarsi su temi chiave quali sostenibilità, branded entertainment, tutela dei minori rispetto all’utilizzo dei media, nuove professioni, evoluzione del mercato del lavoro e applicazione delle nuove tecnologie al cinema e alla musica. I 26 dreamers, dal 20 al 29 luglio, risponderanno alle sfide lanciate dal Gruppo Siram-Veolia, leader mondiale nella gestione ottimizzata delle risorse ambientali e da Giffoni Innovation Hub lavorando ai brief proposti. Il primo legato a un piano di comunicazione ad hoc sull’efficientamento energetico della Pubblica Amministrazione e sulla decarbonizzazione dei processi in tutela dell’ambiente. Il secondo pensato per mettere alla prova i dreamers sul piano dell’inventiva. Si chiede loro, infatti, di ideare e proporre nuove soluzioni digitali.

Ad accogliere i dreamers e a consegnargli il kit del Giffoni Dream Team 2023 e le maglie di Blowhammer che vestirà i giovani dreamers, saranno i founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, Luca Tesauro e Orazio Maria Di Martino con Jacopo Gubitosi General Manager Giffoni Experience.

GIFFONI IMPACT

La Sala Blu della Multimedia Valley sarà il punto di ritrovo per i ragazzi dai 18 ai 30 anni per gli Innovation Talk organizzati all’interno delle Giffoni Impact.

Il 20 luglio apriranno le danze Donato Mele, CEO Prometeo Lab, Emanuele Salvucci, Technical Art Director e Stefano Urru,Technical Artist con la presentazione del programma Giffoni Next Generation alla Giffoni Impact e del Master: MASTER IN UNREAL ENGINE 5: LA CREATIVITÀ APPLICATA ALLE VIRTUAL PRODUCTION in collaborazione con PROMETEO LAB.

Il 21 luglio sarà la volta di A2A: Storie Sostenibili con Maurizio Ghiraldi, Chief People and TransformationOfficer A2A, che da remoto parlerà di giovani, lavoro e responsabilità sociale nella gestione delle risorse umane dell’azienda e Michela Lampone, Responsabile Sustainability Stakeholder Engagement 6 Education A2A, che presenterà le attività di education svolte in collaborazione con Giffoni Innovation Hub quest’anno.

Il 22 luglio la Impact, evento speciale, di LundbecK “Mi vedete?” con Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia, Sergio De Filippis, Direttore sanitario e scientifico Clinica Neuropsichiatrica Villa Von Siebental e Docente Psichiatria delle dipendenze, Margherita DesirèForlano, Ambassador Giffoni e Alessandro Vento, Psichiatra Responsabile Osservatorio sulle Dipendenze che affronteranno con i ragazzi il tema della salute mentale e della depressione negli adolescenti. “Mi vedete?” è il titolo del cortometraggio presentato a Giffoni l’anno scorso. A moderare sarà Carola Salvato, CEO Havas Life Italia.

Il 23 luglio la Impact di Enel X Global Retail,con l’anteprima dello short movie prodotto da Giffoni Innovation Hub “Così fa il silenzio” per la regia di Sami Schinaia, presente in sala con Nicola Tagliafierro, Head of Global Sustainability Enel X, l’attrice Margherita Aresti, Daniela Trevisan, Head of HSEQ Enel X e Armando Fiumara, Head of e-Bus Enel X. I ragazzi avranno la possibilità di scoprire qual è il fil rouge che unisce il silenzio alla sostenibilità ambientale.

Il 24 luglio la Giffoni Impact aprirà uno scorcio su Napoli, una Napoli inedita raccontata dai ragazzi grazie al progetto “La voce dei giovani” che ha portato alla nascita di “Il mercato dei racconti”, una produzione Giffoni Innovation Hub e Giffoni Experience con il Comune di Napoli e con la partecipazione di La Doria e Mad Entertainment per laregia di Emanuele Vicorito. Ospiti: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, il regista e l’attrice Lidia Palumbo. Presenti anche gli alunni dell’Istituto Alfonso Casanova di Napoli, vincitori del contest di scrittura creativa che ha preceduto la produzione del corto. Nel pomeriggio in Sala Blu l’evento “Buon compleanno Federico”, con il lancio dello short movie per gli 800 anni dell’Università di Napoli Federico II che verrà realizzato da Giffoni Innovation Hub e dall’Ateneo campano con la regia di Ettore De Lorenzo.In sala il Rettore Matteo Lorito e Luigi Sales, Head of Original Productions di Giffoni Innovation Hub.

Il 25 luglio torna a Giffoni Stellantisper la presentazione del cortometraggio “Wasted”, regia di Tobia Passigato,una storia che racconta attraverso il linguaggio audiovisivo il concetto di second life, ossia la possibilità di generare nuova vita dai rifiuti tramite l’ingegno e l’innovazione. Lo Short Movie è prodotto da Giffoni Innovation Hub.

Sempre il 25 luglio, in Sala Blu, verrà proiettato in anteprima lo short movie“I nostri sogni – essere felici superando la barriera della malattia”con il regista Riccardo Denaro, l’attore Ettore Bassi,il compositore Andrea Ascanio eil produttore Elena Rotari.Spazio agli ospiti per raccontare il progettodi FMRI Onlus-Federazione Malattie Rare Infantili ed Elive, nato dal desiderio di realizzare il primo corto cinematografico scritto, diretto e interpretato da ragazzi disabili. L’opera è stata patrocinata da Giffoni Innovation Hub.

Il 26 luglio sarà la volta di Dixan e Cesvi che hanno scelto il palco di Giffoni per presentare il corto prodotto da Giffoni Innovation Hub “Imma, i sogni non si macchiano” e portare all’attenzione dei più giovani il tema della povertà d’igiene. A parlarne saranno Francesca D’Angelo Valente,Direttore Marketing Henkel Consumer & Brands, Roberto Vignola, Communication and Fundraising Director presso la Fondazione Cesvi e la regista Victoria Fiore.

Il 27 luglio durante la Giffoni Impact di Lice (Lega Italiana contro le Epilessie), partendo dalla proiezionedello short movie “Fuori dall’acqua” si affronterà il tema dell’epilessia con Laura Tassi, Presidente LICE, Oriano Mecarelli,PastPresident LICE, Nathalie Falsetto,Specialty Care Medical Lead di Angelini Pharma, Ivan Di Schiena, Head of Patient Access and External Engagement Italy di UCB Pharma, la regista Angela Bevilacqua e l’attore Antonio Ciorfito. Una produzione Giffoni Innovation Hub.

Il 28 luglio sarà la volta di ENI con la Giffoni Impact “TO ZERO TOGETHER: Soluzioni integrate per la decarbonizzazione” con Paolo Contenti, Head of Branding & Comunicazione Plenitude, Teresa Petronelli, Responsabile Comunicazione Interna e Coordinamento Comunicazione Esterna Versalis, Alexandra Cannatelli, Responsabile Retail, Smart Mobility& Social Communications – Eni SustainableMobility.

A chiudere il ciclo delle Giffoni Impact 2023 saràIren,che promuoverà il terzo cortometraggio prodotto in collaborazione con Giffoni Innovation Hub: “La tribù delle luci”. A confrontarsi con la GenZ sui temi dell’educazione ambientale, l’importanza dei piccoli gesti e il confronto generazionale per generare impatto positivo e salvaguardare il nostro Pianeta, saranno Francesco Castellone, Head of Communications and External Relations e Arturo Bertoldi, Responsabile Eduiren.

I PANEL

Un confronto a tutto tondo sul mondo dell’innovazione con tre appuntamenti imperdibili da segnare in agenda. Si parte il 25luglio con il panel Fimi“Digital Music Forum 2023″ con Enzo Mazza, Ceo Fimi, Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo e StefanoGalbiati, Head of open innovation di Giffoni Innovation Hub. Sempre il 25 luglio si prosegue con il panel curato dal MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo dal titolo “Tutela dei minori rispetto all’utilizzo dei media. Dall’uso delle tecnologie emergenti al Revenge porn nell’esperienza cinematografica e audiovisiva”. Ospiti del panel Donatella Proto, dirigente del Ministero delle Imprese del Made in Italy Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di Radio diffusione e postali, Alfredo Ferrante, Coordinatore Servizio II – Ufficio II Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri e le attrici del film “Mia”di Ivano De Matteo, Milena Mancini e Greta Gasbarri. A moderare sarà Gaia Tridente direttrice del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo. In programma per il 26 luglio, il panel Obe: “Generazione Entertainment: il branded Entertainment come leva di marketing e comunicazione per coinvolgere la generazione Z” moderato da Anna Vitiello, Direttore scientifico OBE con gli ospiti Alessio Garbin, Data & Digital Marketing Coordinator Barilla RegionItaly, Diego Daniele, Media & Connections Manager Italy& Albania – Coca Cola e Matteo Giarrizzo,Head of Media & Digital Italia – Henkel. Il 27 luglio con Incyte– azienda biofarmaceutica globale – dopo la proiezione del cortometraggio“L’ospite”, prodotto da Incyte con il patrocinio dell’Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi e dedicato alla Leucemia Mieloide Cronica, ad affrontare il dibattito con i ragazzi in sala saranno Pino Toro, presidente AIL, Andrea Sgaravatti, Produttore e regista e fondatore casa di produzione Brandon Box, Onofrio Mastandrea,Associate Vice Presidente, General Manager Incyte Italia.

LE MENTORSHIP

Tanti gli argomenti che verranno affrontati con i dreamers durante le mentorship. Si inizia con quella di Roberto Parente Professore Universitario Imprenditorialità e innovazione Unisa e si procede con la mentorship di Coderblockcon Danilo Costa, CEO & Founder di Coderblock che racconterà ai ragazzi come da una semplice idea possa nascere una grande ‘azienda internazionale. Con lui Aura Nuccio, COO e Maura Bonelli, Head of Sales Italy. Seguirà l’appuntamento con EcommerceHub per discutere delle potenzialità di un mercato in forte espansione che è quello del commercio online. Titolo esplicativo per la mentorship di Non è Tutto Rosa: “Storie di donne e di imprese” con la presentazione del docufilm insieme all’imprenditore Mario Di Girolamo, Lori Caccamo, Mental Coach, Paolina Consiglieri, Founder di Non è tutto rosa, Alice Di Girolamo, regista, Adriana Angarano, Imprenditrice, attivista e divulgatrice. Con Superheroes: Stranogene& I Am Hero si promuoverà “HIKI: An Exit-Sential Adventure” ilprogetto sulla tematica degli hikikomori. Un’altra bella opportunità per gli under 30, sarà poter ascoltare la mentorship di Pedro Mari, Designer, Human Interface Apple. Con Confindustria e gli ospiti Alberto Marenghi, Vice Presidente per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing Confindustria, Antonio Ferraioli PresidenteConfindustria Salerno e Stefania Rinaldi, Vice Presidente Confindustria Salerno, si affronterà il tema della sostenibilità, del ruolo delle imprese e di responsabilità sociale. Al centro della mentorship di Christian Richmond Nzi di Mygrants il tema dell’integrazione. Attesa per la mentorshipdi Cristina Davino del Dipartimento di Scienze Statistiche della Federico II di Napoli e la presentazione del progetto SOFIA: l’assistente digitale 3D del Dises dell’Università Federico II di Napoli. Infine la mentorship Accenture con Francesco Magagnino, Generative AI Song ICEG Lead.

GLI SPECIAL EVENTS

Ad arricchire il programma di Giffoni Next Generation diversi eventi speciali.

Il primo, in programma il 21 luglio, targato ERION con la proiezione del docufilm “Materia Viva”. Protagonistidel dibattito Giorgio Arienti,Direttore Generale Erion WEEE, Marco Falorini, Libero Produzioni e il divulgatore scientifico Emilio Cozzi. Per il 22 luglio “Avrei questa idea”, un appuntamento per lanciare il format realizzato da Giffoni Innovation Hub sul fenomeno del pitching. Un modo per dare voce alle idee dei giovani sceneggiatori. Ospiti dell’evento Valerio Lundini, attore e conduttore, Edoardo Ferrario,attore e comico, e Luigi Sales,Head of Original Productions Giffoni Innovation Hub. Il 24 luglio, invece, ci sarà la conferenza stampa dedicata al Venusia special Festival con: Raffaele Talucci,Presidente Associazione Talucci Myriam-Vulture e Alfonsina Novellino, Presidente AURA per raccontare il progetto di successo portato avanti quest’anno. Il 26 luglio la Multimedia Valley si trasformerà in set cinematografico grazie alla presenza dell’atleta paralimpica Ambra Sabatini e al suo incontro con i giffoners. A seguire l’evento targato Findus con “25 anni con Carletto” e la presentazione dello short movie: “Tu non hai fame?”realizzato da DudeOriginal. Presenti Marco Miglioranza, Southern Europe Marketing Lead Findus e Livio Basoli, CEO DudeOriginal.

IL SUMMIT

A chiudere la nona edizione di Giffoni Next Generation, il 29 luglio, sarà un evento nell’evento: il “Summit sul futuro delle produzioni audiovisive: innovazione nell’ambito delle industrie creative e dell’entertainment”. Nel ruolo di moderatore, il giornalista de Il Sole 24 OreAndrea Chimento, partner dell’evento, patrocinato da Anica, Anec e Apa, sono MIA, Accenture, Film Commission Campania.

Dopo i saluti istituzionalidi Claudio Gubitosi, Direttore del Giffoni Film Festival, Simone Gialdini, ANEC e Titta Fiore, Film Commission Campania, si succederanno tre panel:

Il primo organizzato dal MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo – per discutere e confrontarsi sui temi della competitività, delle sfide e delle opportunità per le industrie europee dei media e dell’audiovisivo dal titolo “Production goeseuropean. How to create viable european project and new opportunities from EU co-production fundings for film and series content”. Tra gli ospiti Alessia Sonaglioni, Programme Manager Pilot Programme for Series Co-Productions DG II – Eurimages Council of Europe – Conseil de l’Europe, e Giorgio Scorza, CEO e Direttore creativo di Movimenti Production.

Il secondo “International Financing and tax credit” che vedrà protagonisti i rappresentanti delle principali banche italiane, tra cui Unicredit, e con ospiti internazionali per fare il punto sulle soluzioni finanziarie offerte al settore dell’audiovisivo, sulla possibilità di coproduzione e sul Tax credit come opportunità di sviluppo. A discuterne saranno, tra gli altri, Barbara Tonelli , Chargée d’affaires Coficiné – An affiliate of Natixis CIB.

Il terzo organizzato in collaborazione con Accenture dal titolo “Tecnologie disruptive, nuove competenze, new entertainment” con l’obiettivo di indagare tutte le possibilità offerte dall’Intelligenza artificiale con un approfondimento sull’industria dell’entertainment, sul supporto della tecnologia alla creatività e sulle nuove competenze. A dare il proprio contributo al dibattito saranno Francesco Magagnino, Accenture, Massimiliano Squillace, Contents.com e Manuela Cacciamani, Presidente dell’Unione Editori e Creators Digitali di Anica.

In chiusura il panel “Il Sistema cinema Campania”. Le politiche della Regione Campania a favore dell’audiovisivo con Maurizio Gemma, Direttore della Fondazione Film Commission Regione Campania.

Partner della nona edizione di Giffoni Next Generation

A2A, Accenture, Aim Group, Blowhammer, Bper Banca, Cesvi, Conai, Dude, Enel X, Eni, ErionWee, Findus, Gruppo Iren, Havas, Henkel, Incyte, La Doria, Lice, Lundbeck, Ogilvy, Omnicom e Stellantis.