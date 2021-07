Gegé Telesforo e Dario Deidda giovedì 15 a Cava.

Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè Telesforo e Dario Deidda all’energia di Domenico Sanna e Michele Santoleri, due giovani, eccezionali musicisti.

Fa tappa a Cava de’ Tirreni giovedì 15 luglio al Complesso Monumentale di S. Giovanni, Gege’ Telesforo in quartet ospite del secondo appuntamento della rassegna estiva di musica jazz “MOROSUMMER 2021, organizzata dal direttore artistico Gaetano Lambiase del Pub Il Moro del Borgo Scacciaventi.

Il ritorno, la vendetta, una ripartenza musicale. Così in modo scherzoso Gegè Telesforo annuncia la tappa del suo nuovo tour dopo il periodo di “riposo forzato”,

“Fare l’impossibile è una specie di divertimento” diceva Walt Disney, ed proprio in questa ottica che parte, il nuovo tour di Gege’ Telesforo “Impossible Tour”, che farà tappa a Cava de’ Tirreni il 15 luglio.

Polistrumentista, cantante, compositore, conduttore e autore di programmi radiofonici e televisivi, produttore musicale, A&R Groove Master Edition, testimonial dell’UNICEF; ma anche giornalista, personaggio televisivo e radiofonico. Appassionato e profondo conoscitore di musica, in particolare jazz e fusion, collabora con giornali e riviste specializzate. Conosce e pratica lo scat, una forma di canto jazz basata sull’improvvisazione vocale.

Nella sua carriera ha duettato fra gli altri con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Lucio Dalla, Giorgia Todrani e Tosca.

È noto al grande pubblico soprattutto per aver preso parte alle trasmissioni televisive di Renzo Arbore.

La vittoria del Jazzit Award per 10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona un periodo importante caratterizzato da un numero incredibile di concerti e dall’affermarsi delle molteplici attività di Gegè Telesforo: musicista e vocalist, (Songbook, libro di spartiti e compilation on line, è la raccolta dei suoi numerosi successi), ricercatore e divulgatore musicale (con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità), comunicatore tv: il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, è il comune denominatore di tutte le attività di GeGé.

Il concerto si terrà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, per la tutela degli spettatori. Biglietti in prevendita su posto www.postoriservato.it (inizio ore 21,30, biglietti 20 € +prevendita su www.postoriservato.it o presso IL MORO).