Forum LEADER Giovani 2024: un’opportunità per i giovani per rafforzare le competenze tecniche e scientifiche nel campo dello sviluppo locale – Intervista con il Dott. Eligio Troisi

In vista del prossimo Forum LEADER 2024, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con il Dott. Eligio Troisi, coordinatore del Comitato Nazionale di Pilotaggio e direttore del GAL Colline Salernitane, che ospiterà l’evento a Giffoni Valle Piana dal 14 al 18 Ottobre 2024. Durante l’intervista, il Dott. Troisi ci ha illustrato i dettagli del Forum LEADER Giovani 2024, un’iniziativa formativa integrata nel Forum principale e sostenuta dalla Rete Rurale Nazionale che concorre alla organizzazione e al finanziamento.

Domanda: Dott. Troisi, quali sono gli obiettivi principali del Forum LEADER Giovani 2024?

Risposta: Il Forum LEADER Giovani 2024 ha l’obiettivo di rafforzare le competenze tecniche e scientifiche dei giovani nel campo dello sviluppo locale partecipativo. Vogliamo coinvolgere 50 giovani tra i 19 e i 35 anni, con una priorità per quelli sotto i 30, già impegnati o interessati a progetti di sviluppo locale. L’intento è di stimolarli a creare nuove idee per rendere le aree rurali più accoglienti, competitive e sostenibili.

Domanda: Quali saranno le attività principali del Forum LEADER Giovani?

Risposta: Il programma è strutturato in diverse fasi. I partecipanti inizieranno con una formazione online, seguita da un laboratorio in presenza presso il GAL Colline Salernitane dal 14 al 18 ottobre. Durante questo laboratorio, organizzato in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, i giovani saranno supportati da tutor ed esperti nella selezione e sviluppo delle idee progettuali più innovative. Saranno guidati nella realizzazione di un breve video di presentazione e una presentazione in PowerPoint. Infine, parteciperanno all’evento conclusivo del Forum LEADER Giovani il 17 ottobre, dove presenteranno le loro proposte sotto forma di pitch.

Domanda: Come verranno valutate le proposte dei partecipanti?

Risposta: Le proposte saranno valutate attraverso una peer review e da una giuria appositamente nominata. Durante l’evento conclusivo, i proponenti della migliore idea progettuale riceveranno un buono per l’acquisto di materiali informatici. Inoltre, i progetti saranno valorizzati nei mesi successivi attraverso specifiche attività di comunicazione curate dalla RRN – Rete LEADER che sostiene finanziariamente l’iniziativa e presentati in eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Domanda: Quali sono i criteri di selezione per i partecipanti?

Risposta: I candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione entro il 10 luglio 2024, includendo una breve descrizione della loro idea progettuale, un curriculum vitae, una copia del documento d’identità e una lettera di sostegno firmata dal Direttore o dal Presidente del GAL con il quale hanno collaborato o vorrebbero collaborare. La selezione avverrà in ordine cronologico di ricezione delle domande, con priorità a chi non ha partecipato alle edizioni precedenti. Saranno ammessi due giovani per GAL, con possibilità di incrementare il numero in base alla disponibilità e mantenendo la proporzione rispetto al numero di GAL sostenitori.

Domanda: Qual è l’importanza del coinvolgimento del Giffoni Innovation Hub?

Risposta: La collaborazione con il Giffoni Innovation Hub è fondamentale per offrire ai partecipanti un supporto qualificato nella realizzazione delle loro idee progettuali. Il Hub è riconosciuto per la sua esperienza nell’innovazione e nel coinvolgimento dei giovani in progetti creativi e tecnologici, il che arricchisce notevolmente l’esperienza formativa del Forum LEADER Giovani.

Domanda: Cosa spera di ottenere dal Forum LEADER Giovani 2024?

Risposta: Speriamo di stimolare la creatività e l’impegno dei giovani nel miglioramento delle aree rurali. L’obiettivo è di creare una nuova generazione di leader nel campo dello sviluppo locale, capaci di trasformare le loro idee in progetti concreti e sostenibili che possano avere un impatto positivo sulle comunità rurali italiane.

Ringraziamo il Dott. Eligio Troisi per il suo tempo e per aver condiviso con noi i dettagli di questo importante evento. Non vediamo l’ora di vedere i risultati del Forum LEADER Giovani 2024 e l’impatto positivo che avrà sulle aree rurali del nostro paese.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 10 luglio 2024 compilando il form al seguente link, nel quale dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la descrizione sintetica dell’idea progettuale inerente ad un’attività professionale e/o iniziativa imprenditoriale per rendere le aree rurali più attrattive: https://forms.gle/ZwshwLMyXrcjWWPA7

All’interno del form vanno allegati i seguenti documenti:

– curriculum vitae

– copia fronte retro del documento d’identità in corso di validità

– lettera di sostegno firmata dal Direttore o dal Presidente del GAL con il quale il giovane ha collaborato o vorrebbe collaborare

Con la presentazione della domanda, i candidati si impegnano a partecipare alle attività formative on-line, al laboratorio presso l’area del GAL Colline Salernitane e all’evento conclusivo.

Il criterio di selezione prevede la procedura a sportello (in ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione). Sarà data priorità a coloro che non hanno già partecipato alle edizioni precedenti.

Saranno ammessi due giovani per GAL; in caso di disponibilità, sarà essere consentita la partecipazione ad un numero maggiore, sempre nel rispetto dell’ordine temporale di iscrizione e mantenendo la proporzione rispetto al numero di GAL sostenitori.

download —> brochure Forum Leader Giovani 2024