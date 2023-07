Forum dei giovani, Cammarota: partecipazione popolare e non esercizio di potere

“Oggi in commissione statuto ho chiesto e ottenuto di far votare una mozione che indicasse la partecipazione elettiva, segreta e popolare dei giovani salernitani al forum che verrà istituito il prossimo consiglio comunale del 31 luglio”

Lo afferma in una nota il presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, il quale puntualizza come “non senza difficoltà la mozione è passata, con molti astenuti, ma il concetto è chiaro: i giovani dovranno essere artefici del loro destino e non strumento di potere”

“Devo dare atto” conclude Cammarota, della grande onestà intellettuale di molti consiglieri di maggioranza, di cui dirò in Consiglio di non essersi sottratti al confronto”