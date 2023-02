Festeggia il Carnevale in famiglia insieme a Novotel domenica 12 e 19.

Arriva la festa più colorata e allegra dell’anno, il Carnevale! Una ricorrenza tanto attesa e desiderata, soprattutto dai più piccini, pronti a mascherarsi per festeggiare con dolciumi, coriandoli e simpatici scherzetti.

Per l’occasione Novotel, marchio storico del gruppo Accor, anima gli hotel di Salerno conun’attività speciale, formato famiglia, per un pomeriggio all’insegna del divertimento:

Domenica 12 e 19 febbraio, il Novotel Salerno Est Arechi dedica ai bambini e alle loro famiglie un pomeriggio indimenticabile con ilLaboratorio Piccoli Cuochi Carnival Edition: i più piccoli, travestiti dai loro personaggi preferiti, impasteranno e cucineranno le deliziosechiacchere napoletane insieme allo Chef della struttura.

Ad intrattenere grandi e piccini,in attesa della dolce merenda, ci sarannogiochi, musica e tante attività a tema, con coriandoli e stelle filanti!

Tutti i dettagli, prezzi e prenotazioni, al seguente link

Gli appuntamenti organizzati nelle strutture Novotel sono pensati per creare momenti unici di condivisione, divertimento e gioia, una peculiarità del brand di porsi come struttura ideale per tutta la famiglia.