Feasting Fox – Un eccezionale gioco Bankonbet con un RTP impressionante

Feasting Fox è una slot agricola di Quickspin. Il gioco è composto da una volpe affamata, simboli impilati, wild e respin.

Sono tutti elementi essenziali della slot, dotati di molteplici funzioni e di una vincita massima di 2.437x. In altre parole, potete aspettarvi vincite incredibili su Bankonbet: https://bankonbet4.it.

Scoprite come funziona il gioco e le chicche che vi aspettano nella nostra guida.

Un pollaio ben progettato

Se guardiamo al design e al layout di Feasting Fox, non c’è nulla di cui lamentarsi.

Questo gioco di Bankonbet si presenta con un tabellone standard 5×3. In termini di design, hanno scelto un approccio leggermente eccentrico, che si adatta perfettamente al tema.

Il tabellone di gioco consiste in un insieme di galline dagli occhi spalancati in un pollaio. Il fatto che gli occhi siano grandi come piattini non è poi così strano, visto che a ogni giro di ruota nuovi nidi cadono sul campo di gioco.

Dobbiamo dire che il suono del nido della gallina che cade sul campo di gioco è incredibilmente soddisfacente.

Il campo da gioco è colorato, ma allo stesso tempo è stata scelta una tonalità leggermente polverosa per i colori, in modo che si adattino perfettamente al pollaio un po’ trasandato.

In altre parole, il design è di alto livello, proprio come ci aspettiamo da questo produttore.

Come visitare le galline dagli occhi spalancati

Se siete curiosi di visitare le galline dagli occhi spalancati in Feasting Fox, potete iniziare facilmente a divertirvi.

Quando aprite il gioco, date prima un’occhiata all’angolo in basso a destra per controllare la dimensione della puntata. È impostata in anticipo e se si desidera cambiarla, è sufficiente cliccare sul segno più o meno.

Potete anche cliccare sul mucchio di monete a destra del tabellone. Appariranno tutte le opzioni di scommessa disponibili.

Scegliete quindi la cifra che più vi aggrada e cliccate sul pulsante “Gira” per dare inizio al divertimento su Bankonbet!

Polli, volpi affamate e altri simboli del gioco

Feasting Fox ha un layout 5×3 con 20 linee di pagamento che vanno da sinistra a destra. Ciò significa che il primo simbolo della combinazione vincente deve trovarsi sul primo rullo del tabellone di gioco perché si verifichi una vincita.

Il gallo, le galline e un topo con un pettine da gallo personalizzato costituiscono i simboli a pagamento più alti del gioco, mentre le uova colorate fungono da simboli a pagamento più basso.

Per quanto riguarda i simboli speciali, ce ne sono due diversi: i wild e gli scatter.

La volpe è il simbolo wild

La volpe affamata è facile da riconoscere perché il suo colore rosso contraddice la combinazione di colori altrimenti piuttosto armoniosa del pollaio.

La volpe agisce come wild, il che significa che può sostituire tutti gli altri simboli del gioco, tranne gli scatter.

In Feasting Fox, il wild non ha un valore proprio, ma può solo sostituire gli altri simboli.

Il pollaio funge da scatter

È durante le incursioni notturne che i pollai sono solitamente esposti agli attacchi delle volpi e di altri predatori affamati.

Questo è anche il motivo per cui il simbolo bonus consiste in un pollaio scuro illuminato dalla luce della luna.

Il simbolo è inconfondibile perché riporta anche la parola “Bonus”.

Le caratteristiche di gioco di Feasting Fox

Anche se in Feasting Fox ci sono solo due simboli speciali, ci sono ancora più funzioni che elevano l’esperienza di gioco su Bankonbet.

Tuttavia, niente è più importante della volpe, perché è molto più di un normale wild.

Può anche aiutarvi a riempire l’intero rullo di wild.

In Feasting Fox sono presenti wild regolari, ma anche wild che coprono l’intero rullo.

Quest’ultimo può comparire quando i simboli si impilano. Cioè quando più simboli uguali si sovrappongono sul campo di gioco.

Se un intero rullo si trova con lo stesso simbolo, il rullo si trasforma automaticamente in un full wild.

Se solo due simboli corrispondenti atterrano impilati, si può invece sperare che venga attivato il nudge.