Voci del Mediterraneo, Giuseppina De Rienzo venerdì 15 al Tasso

Il 15 dicembre, presso l’aula magna del liceo Torquato Tasso di Salerno alle ore 16:30, si svolgerà il terzo appuntamento della terza edizione della rassegna culturale Voci del Mediterraneo organizzata dal giornalista Antonio Corbisiero. Saranno presenti anche la dirigente scolastica Ida Lenza per i saluti istituzionali e la professoressa Ester Cafarelli per coordinare il dibattito con gli studenti. L’ospite di questo incontro culturale coi ragazzi sarà la giornalista e scrittrice Giuseppina De Rienzo che dialogherà con lo storico e professore universitario Alfonso Tortora sulla sua ultima uscita T’amo mio scoglio (edito Rogiosi).

Giuseppina De Rienzo, sulla scia del sociologo della letteratura Romolo Runcini, dipinge un affresco dell’isola di Procida attraverso un viaggio narrativo caleidoscopico che intreccia diversi personaggi e luoghi. Come nei suoi precedenti libri, si citano i celebri Passo d’ombre e Vico del fico al Purgatorio (entrambi selezionati per il Premio Strega), il taglio sociologico non manca e si intreccia in un’interpretazione del microcosmo procidano parlando all’isola stessa senza un tono giudicante, ma evidenziandone meraviglie e criticità.

