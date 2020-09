Vita salernitana 3 – 9 settembre 2020.

Giovedì 3 settembre dalle ore 18 alle ore 21 tutta la cittadinanza è invitata presso Piazza Alario in un nuovo sit-in di sensibilizzazione per fermare un progetto comunale che potrebbe cancellare l’ultima piazza-giardino di Salerno, trasformando Piazza Francesco Alario in un Parco Giochi recintato, con il pavimento sintetico e tanti giochi di plastica, strappandola alla sua natura di area verde. Negli anni scorsi sono stati tolti già alberi ed aiuole ed era già stato destinato a parcheggio interrato, se il progetto non fosse stato bloccato in extremis dalla protesta al TAR dei residenti nel 2017.

Restituiamo piazza Alario alla sua funzione di piazza giardino restaurando il verde e inserendo tra le aiole semplici giochi per i bambini e punti di sosta per tutti! Per info e adesioni: salviamopiazzaalario@gmail.com

Venerdì 4 settembre dalle ore 21 presso l’ Arena del mare, nella sottopiazza della Concordia, serata di musica 25MayPride che unisce tutte le Realtá associative nella ricorrenza del 25 aprile, del primo maggio e dell’ anniversario del pride salernitano, dopo i rinvii degli eventi per l’ emergenza Covid dei mesi scorsi.

L’evento è sostenuto dai sindacati Cgil – Cisl – Uil ed organizzato da Anpi, Arcigay Salerno e Comitato “Verso il primo maggio” del quale facciamo parte, e che è sempre aperto a nuove adesioni.

La Rete, che in questi anni ha sostenuto i principali eventi di mobilitazione cittadina e provinciale, riconferma la continuità della propria azione con un evento che ancora una volta sceglie la musica come occasione di aggregazione e di sensibilizzazione sui temi a noi cari: la centralità del LAVORO, della SALUTE, dei DIRITTI di tutte e tutti, intorno ai valori della Costituzione Italiana e dell’antifascismo, del contrasto ad ogni forma di discriminazione basato sull’identità di genere e l’orientamento sessuale, della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti, di tutte e tutti cittadine e cittadini di questo Paese.

Gli ospiti musicali saranno Francesco Bellucci, gli A’67 e il

Banco del Mutuo Soccorso. Parteciperanno alla serata anche Martina ed Erika, protagoniste della Pagina Sociale Le perle degli omofobi che con la loro energia racconteranno la loro esperienza.

Interverranno in videomessaggio i Segretari Generali delle Confederazioni

Presenta la giornalista Giovanna Di Giorgio.

booking online e prenotazione: postoriservato.it/event/25maypride/

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per partecipare all’undicesima edizione del Festival “Salerno in CORTOcircuito – Sguardi sulla Società” per il miglior cortometraggio di comunicazione sociale ed organizzato dalla Rete dei Giovani per Salerno. per la prima volta quest’anno il Festival non si svolgerà nel mese di giugno ma in autunno nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020 dalle ore 20 presso gli spazi del Foyer cafè e del Teatro Nuovo di via Laspro. Come sempre è prevista anche la partecipazione di lungometraggi o documentari per la sezione fuori concorso.

Sarà dato spazio, come sempre, agli autori cineasti salernitani ma non solo.

Da questa edizione ci sono anche diverse novità sui premi e su diverse partnership.

Per info e iscrizioni: 328 5327134 – .giovanisalerno.it/salerno-in-corto-circuito/

Tutti gli altri appuntamenti:

Giovedì 3 settembre alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, l’Associazione Campania Danza presenta lo spettacolo “Danza in versi” accompagnato dai testi di Brunella Caputo (Ingresso 10 euro .postoriservato.it). Info: 328/9079642 – .bottegasanlazzaro.it

Vi informiamo che dal 7 al 13 settembre si svolge nel centro storico l’importante evento #WeMakeCity Festival summerschool organizzato dal Collettivo Blam insieme ad altre Realtà associative. Sono previsti in vari luoghi del centro storico laboratori ed incontri formativi per bambini, ragazzi ed adulti. Mercoledì sera sono previste anche delle proiezioni di corti in collaborazione con Linea D’ Ombra, mente giovedì sera una passeggiata in bici fino al quartiere Mercatello con Bicincentro Salerno, Marea, FIAB Salerno – Fed. Italiana Ambiente e Bicicletta e Legambiente Salerno “Orizzonti”.

Info: info@blamteam.com 340 9066128

Mercoledì 9 settembre ore 21 presso l’Arena del Mare si terrà il concerto spettacolo «Moriba Yassa: il ritmo della Terra» che fonde i suoni, colori e ritmi dalla terra Africana alla nostra Partenopea. Con il patrocinio dell’Istituto Francese di Napoli in scena il Maestro Espedito De Marino, erede del m° Roberto Murolo e della canzone classica napoletana, accompagnato da ‘Cordofoni Band’ e ‘Utungo Tabasamu’, una realtà salernitana impegnata anche nella ricerca di canti e musiche africane. Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria: 379.162 76 65

Vi ricordiamo che fino al 30 settembre presso il maestoso anfiteatro della Tenuta dei Normanni sulla collina di Giovi Bottiglieri, è in corso la prima edizione del Festival delle Colline Mediterranee che propone momenti di riflessione e dibattito sui temi di grande attualità, quali Economia e Finanza, Salute e Benessere, Giustizia e Legalità, Turismo e Beni culturali, con il contributo di autorevoli protagonisti, ma anche serate all’insegna di musica, concerti, spettacoli, libri, cinema e storia, teatro per i bambini. L’evento è promosso dalla Fondazione della Comunità Salernitana. Info: 335 1936759

Torniamo a segnalarvi il Centro Informagiovani del Comune di Salerno, gestito dall’Arci in via Portacatena ed utile per le opportunità di orientamento al lavoro, formazione e le attività sociali dei giovani.

Dal 25 agosto lo spazio ha riaperto ma momentaneamente le attività dal vivo funzioneranno su appuntamento mentre online ha ripreso regolarmente con l’invio della newsletter settimanale.

Info: 089 722543 – .informagiovanisalerno.it

Vi ricordiamo che per essere informati sui bandi, opportunità e progetti riguardanti il mondo del volontariato vi invitiamo a consultare sempre il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno “Sodalis” ubicato in Corso Vittorio Emanuele 58.

Info: 089 2756511 – 800 031 640 info@sodaliscsvsalerno.it .csvsalerno.it

Vi informiamo che è tornata anche in versione cartacea la rivista del tempo libero nel nostro territorio PURA CULTURA.

Per info: comunicazione@puracultura.it .puracultura.it

Vi segnaliamo che per tutti i venerdì di settembre,

presso il Centro Studi Regina Senatore di via Posidonia 111, si terranno degli incontri gratuiti con Julie Caplin insegnante madrelingua inglese e francese sia per adulti che per bambini/adolescenti.

Per info e adesioni: 3281634514

Vi ricordiamo che il Giardino della Minerva, nella parte alta del centro storico, ha riaperto le porte ed invitiamo tutti alla campagna di abbonamento annuale del costo di 20 euro per sostenere questo luogo culturale e storico così prezioso per la nostra città.

Ecco come abbonarvi:

– Versamento di 20 euro sul c/c bancario del Giardino (IBAN IT73 V030 6909 6061 0000 0107 821) intestato a Ass. Erchemperto – Giardino della Minerva, specificando, nella causale card 365 – il vostro nome e cognome, data di nascita.