Rete Giovani, gli appuntamenti della settimana.

Salve a tutte/i e ben ritrovati in questo nuovo anno! Auguriamo a tutti un 2021 che possa vedere tanti progetti realizzati con soddisfazione e serenità; un nuovo anno che possa vederci di nuovo insieme a vivere fisicamente la città e i suoi luoghi più belli, a cominciare dal nostro spazio del Foyer Café all’interno del Teatro Nuovo di via Laspro e lasciandoci alle spalle il prima possibile l’emergenza pandemica del covid.

In primo piano:

vi informo che nelle scorse settimane ha cominciato a prendere vita un nuovo progetto civico politico e partecipato per Salerno che vuole portare avanti le tante idee associative della nostra esperienza decennale di Rete all’interno della politica cittadina amministrativa. In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Salerno, questo progetto è pensato anche oltre l’appuntamento elettorale, con l’obiettivo di diventare un luogo di formazione politica e civica permanente.

Proprio perché credo che questo progetto debba partire dalla partecipazione dal basso vi chiedo di rispondere, entro le ore 20 di domenica 17 gennaio, alle tre domande del sondaggio di lancio che vi chiedo di divulgare il più possibile per ampliare al massimo la partecipazione: https://forms.gle/xVWya59rseT6kCTs8

Grazie, Gianluca De Martino.

Per maggiori info e suggerimenti: 328 532 7134

Giovedì 14 gennaio dalle ore 18 alle ore 20.30 si terrà, sempre in modalità on line, il secondo incontro del percorso formativo “Verso quale sogno di comunità” organizzato dal Movi Campania in rete con diverse realtà associative territoriali, tra le quali la nostra, e dal titolo “Global economy e ladri di futuro: se la nostra vita e quella del pianeta sono interdipendenti, come promuovere un’economia ‘bio-centrica’?”

Per info e iscrizioni: paideia@paideiacentroservizi.it .paideiasalerno.it

Vi ricordo che sta continuando la nostra iniziativa di Rete “La Spesa Sospesa Poetica” coordinata dall’Associazione Poesie metropolitane: diventato ormai permanente, il progetto prevede l’adesione di Realtá commerciali disponibili nel predisporre carrelli sospesi per raccogliere beni da donare a Realtá bisognose. Sia al cittadino che dona che al cittadino beneficiario del dono viene consegnato un libro o un gadget dedicato al mondo della poesia. Il progetto è possibile con l’ausilio di volontari di associazioni territoriali, tra cui la nostra Rete.

Per tutti i dettagli dell’iniziativa: .giovanisalerno.it/2020/12/11/il-progetto-spesa-sospesa-poetica-diventa-permanente-ed-in-continua-evoluzione/

Per info e adesioni: mc.poesiemetropolitane@gmail.com 334 6519419 – 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

L’associazione Arci Salerno, nell’ambito del progetto “Mentori per la resilienza” ha attivato, da aprile 2020, il sostegno psicologico e di ascolto per la gestione dello stress in seguito all’emergenza sanitaria Covid19.

Continua in modalità “a distanza” il sostegno psicologico con un numero dedicato nei giorni:

– Martedì dalle 15,00 alle 18,00

– Giovedì dalle 9,00 alle 12,00

Per maggiori info: 331 9938160 arcisalerno@tiscali.it

L’associazione “Autismo, chi si ferma è perduto” di Salerno ha organizzato una raccolta fondi destinata all’acquisto di una bici speciale una tandem Hug bike destinata alle passeggiate in bici insieme ai bambini e ragazzi disabili.

Per info: autismochisifermaeperduto@gmail.com

Tutti gli altri appuntamenti:

Vi segnaliamo che la scadenza per la partecipazione alla call Artworker – Giovani, Creatività e Lavoro, dell’Osservatorio Culture e politiche giovanili dell’Università di Salerno, è fino al 15 gennaio 2021.

La partecipazione è gratuita e destinata alla selezione di 60 giovani da inserire in un percorso formativo per artisti e promotori artistici dai 18 ai 28 anni residenti in Campania, Calabria e Sicilia e operanti negli ambiti della creatività urbana, musica e video.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile al link: forms.gle/hekDsC9tuGSjH8Jq5 , entro le ore 24.00 del 15/01/2021.

Per info e adesioni: osservatoriogiovani@unisa.it .giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/25258

Sabato 16 gennaio ore 10.30 sulla piattaforma Meet di Google, si terrà il convegno “Giovani e futuro dell’Europa. Culture partecipative, cittadinanza e trasformazione digitale ” organizzato dall’Osservatorio Giovani OCPG e il CDE dell’Università di Salerno.

Di seguito il link per accesso libero: https://meet.google.com/nwv-msjj-wda

Per maggiori info: .giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/26431

L’Associazione Culturale Pedagogica ad Indirizzo Steineriano “La Nave di Nansen” & La Casina dei Bimbivi invitano al ciclo di conferenze “La pedagogia Steiner Waldorf.

Uno sguardo su un progetto pedagogico apprezzato in tutto il mondo.”

(7- 14 anni) sabato 16 gennaio 2021 • ore 18.30

a cura del Maestro Marco Vinci

(0- 7 anni) sabato 23 gennaio 2021 • ore 16.30

a cura della Maestro Laura Genco

Per maggiori info e adesioni: lanavedinansen@gmail.com 349 580 6226 – 389 066 3582

Vi segnaliamo che è online il portale istituzionale salernorienta.it, proposto dai Dirigenti della rete LI.SA.CA e che vuole essere una guida nella scelta del percorso di studi a cui ogni studente è chiamato a fare.

Vi segnaliamo che Essenia UETP promuove due bandi di selezione per assegnare borse di studio per tirocini in Europa ai neodiplomati 2020.

Sono disponibili 71 borse di studio, in particolare:

Progetto “M.O.R.E.” – 40 borse di studio per neodiplomati e neoqualificati per la realizzazione di tirocini di 6 mesi

Progetto “PRO. CO. DE. 2” – 31 borse di studio per neodiplomati per la realizzazione di tirocini di 4 mesi

È possibile candidarsi fino al 31 gennaio 2021

Bandi e link per candidature esseniauetp.it/it/parti-per-leuropa-con-una-borsa-di-studio-anno-nuovo-nuove-opportunita/

L’associazione Mano nella Mano di Salerno ha organizzato un ciclo di incontri per il primo gruppo di lettura condivisa.

Durante gli incontri, in modalità online, si condivideranno opinioni e sensazioni scaturite dalla lettura del libro scelto. La partecipazione è gratuita.

Per maggiori info e iscrizione al gruppo: 351 6037908 manonellamanosalerno@gmail.com

L’Associazione culturale Poesie Metropolitane ci ha segnalato il concorso AbilityArt promosso e ideato dalla scrittrice Maria Rosaria Ricci, autrice del libro “Abilmente, il coraggio di non arrendersi”. Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere l’abbattimento delle barriere culturali e mentali che tutt’oggi ruotano intorno alle problematiche della diversità.

AbiltyArt si propone dare una visione diversa della disabilità, abbattendo pregiudizi, barriere mentali e culturali, che tutt’oggi ruotano intorno a essa.

Il concorso è aperto a tutti, si struttura in tre sezioni, e ha come tema “DiversabilyUguali”.

Sezione A Racconto che non superi tre cartelle

Sezione B Poesie inedite o edite.

Sezione C Fotografie, video messaggio e disegni

Per info e adesioni: concorsoabilityart@libero.it entro e non oltre il 10 Febbraio 2021.