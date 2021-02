Gli appuntamenti della settimana a cura della Rete Giovani per Salerno.

in primo piano:

venerdì 5 febbraio alle ore 19, tramite piattaforma web Google meet al seguente link meet.google.com/tts-wpbf-vww nel rispetto della normativa anti Covid-19, si terrà la prossima riunione soci della Rete dei Giovani per Salerno.

Come sempre sono invitati soci e non soci della Rete per discutere dei progetti in corso e di attività da programmare insieme.

Ricordiamo che la nostra associazione è sempre alla ricerca di collaboratori per portare avanti le tante idee progettuali non ancora realizzate.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Info: 328 5327134 – contatto@giovanisalerno.it

Negli ultimi 8 anni, durante questi giorni di Febbraio siamo stati sempre in fermento, per l’organizzazione della manifestazione Dona con Amore legata alla donazione del sangue e dei suoi componenti come gesto d’amore in occasione della ricorrenza di San Valentino. Quest’anno il covid non ci permetterà di organizzarla come sempre ma da sabato 6 fino al 14 febbraio invitiamo ovviamente tutti a donare dalle ore 8 alle ore 12 presso l’ospedale San Leonardo, presso l’Avis o altri punti di raccolta di sangue! L’anno prossimo faremo un’edizione esplosiva per compensare quest’anno!

Giovedì 11 febbraio dalle 18.00 alle 20.30 si terrà il terzo incontro del percorso formativo “Verso quale sogno di comunità” promosso dal Movi in rete con diverse realtà territoriali tra le quali la nostra. L’incontro si terrà sempre on line, nel rispetto della normativa anti Covid-19, ed avrà come titolo “La solidarietà richiesta, possibile, auspicabile: come riaccendere la passione per l’impegno civico? ”

Per l’ iscrizione gratuita visitare il sito .paideiasalerno.it, in modo da ricevere in posta elettronica il nuovo link per collegarsi.

Continua a crescere il progetto civico e politico “Salerno in Comune” che vuole portare avanti le tante idee associative della nostra esperienza decennale di Rete all’interno della politica cittadina amministrativa. In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Salerno, questo progetto è pensato anche oltre l’appuntamento elettorale, con l’obiettivo di diventare un luogo di formazione politica e civica permanente attraverso lo slogan “La Salerno che vorrei”.

Mentre continuano gli incontri di presentazione con nuovi cittadini, vi anticipiamo che venerdì 12 febbraio alle ore 19.30, è previsto un nuovo incontro tematico questa volta sul tema della trasparenza amministrativa dal titolo “La prevenzione della corruzione: trasparenza amministrativa e partecipazione” a cura di Francesco Virtuoso.

Nel rispetto della normativa anti Covid-19, l’incontrò sarà on-line, sulla piattaforma Google Meet, all’indirizzo: meet.google.com/qjx-hbtv-nbo

Per maggiori info, sollecitazioni e adesioni: 328 532 7134 salernoincomune@gmail.com

Vi invitiamo a compilare e a divulgare il breve sondaggio, proposto dal Coordinamento Beni Comuni di Salerno, sulla questione dell’edificio ex Tribunale per orientare l’Amministrazione Comunale nella destinazione di un importante Bene comune ed impedire che finisca nelle mani di una potente impresa edile che ne farebbe appartamenti per ricchi:

forms.gle/wvDbtrX3Mu1ZBKHf9?fbclid=IwAR1SRXA89yzPI99f3_zKvAH8fN-_a3rUVkKETG0-fWSCjvw6wNBHUawAWeE

Tutti gli altri appuntamenti:

Dopo la realizzazione del libro “Diario per immagini del 2020” il cui ricavato sarà devoluto tutto in beneficenza, ripartono i corsi alla Scuola di fotografia “Iophotografo” con il riconoscimento FIAF, del Dipartimento Didattica.

Formazione, laboratori e progetti per vivere un viaggio tra arte, fotografia e vita.

Ultimi posti disponibili, in aula sanificata, con non più di sette iscritti, e controllata da tutte le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid.

Prima lezione giovedì 11 febbraio ore 18

Per info e iscrizioni 3389229842 – info@iophotografoscuola

Vi ricordiamo che l’associazione Mano nella Mano di Salerno ha organizzato una nuova iniziativa di sensibilizzazione della lettura:

fino al 14 febbraio presso il Mondadori Bookstore di Torrione di via Posidonia 95, sarà possibile acquistare un libro per bambini o ragazzi da lasciare nella cesta dedicata, all’interno del punto vendita.

I testi raccolti saranno donati a bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà.

Per maggiori informazioni: manonellamanosalerno@gmail.com

Vi segnaliamo che è possibile iscriversi al Modulo Jean Monnet EuCuMe del Center for European Studies – Disps dell’Università di Salerno. Due sono le modalità di iscrizione: la prima rivolta agli studenti dell’Università di Salerno (Insegnamento), la seconda destinata al mondo della società civile (Ciclo di seminari).

L’Insegnamento, gratuito e rivolto agli studenti dell’Università di Salerno, dal titolo “Cultura e memorie europee. Strategie dell’Unione europea e sviluppi nelle politiche”, si terrà ogni venerdì, una volta a settimana, a partire dal 19 marzo 2021.

Gli interessati possono effettuare la pre-iscrizione inviando una email a dverderame@unisa.it, entro e non oltre il 5 marzo comunicando il proprio nome, cognome, corso e livello di studi (triennale, magistrale, dottorato), nonché la propria motivazione a partecipare. Nel caso di un numero di richieste superiore alle 30 unità, si provvederà ad una selezione con modalità che verranno comunicate in seguito.

Mentre il ciclo di seminari, dal titolo “Europa, cultura e memorie condivise”, è gratuito ed è rivolto, oltre che agli studenti dell’Università di Salerno, ad operatori del settore culturale, della politica, della scuola e del lavoro. Il ciclo di Seminari si compone di 4 incontri tenuti da esperti del mondo accademico e della società civile, e che si svolgeranno presso la Biblioteca “A. Santucci” del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell’ Università degli Studi di Salerno, a partire dal mese di aprile 2021.

Gli interessati possono effettuare la pre-iscrizione inviando una email comunicando il proprio nome, cognome, istituzione di riferimento, numero di seminari che si intendono frequentare e la propria motivazione a partecipare.

Info: dverderame@unisa.it .centrostudieuropei.it