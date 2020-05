Carmen Giannattasio sostituisce Sonya Yoncheva nell’omaggio di Ravello a Richard Wagner.

A causa di una complicazione logistica, la signora Sonya Yoncheva non è riuscita a partire dalla Svizzera per raggiungere Ravello per l’omaggio della Fondazione Ravello e della Città a Richard Wagner. “Sono molto dispiaciuta e spero con tutto il cuore di poter tornare presto per esibirmi in questa splendida cornice” ha scritto la Yoncheva in nota inviata al Maestro Alessio Vlad.

“Sono cose che capitano in momenti come questi. – spiega il maestro – Abbiamo però salvato il progetto al quale tutti teniamo particolarmente. A sostituire la stella bulgara la voce di Carmen Giannattasio che canterà Wagner e Bellini mantenendo l’impostazione artistica del progetto”.

La Giannattasio, campana, icona di stile nel panorama operistico internazionale è una delle interpreti più richieste dai maggiori teatri del mondo.​