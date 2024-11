Europa League, i due volti di Lazio e Roma

La stagione di Europa League 2024-2025 sta rivelando due volti ben distinti per le squadre romane, Lazio e Roma, che si stanno muovendo in direzioni opposte nel torneo. Da un lato, la Lazio di Marco Baroni si sta confermando come una delle squadre più solide e spettacolari, mentre la Roma sta affrontando una fase turbolenta e faticosa, segnata da difficoltà sia dentro che fuori dal campo.

La Lazio è una delle rivelazioni assolute di questa competizione, con un percorso impeccabile che li vede in testa al girone a punteggio pieno. I biancocelesti hanno vinto tutte e quattro le partite disputate fino a questo momento, conquistando 12 punti che garantiscono un primo posto solido e rassicurante. Il lavoro di Baroni sulla panchina della Lazio si è rivelato estremamente efficace: con 11 gol realizzati, l’attacco biancoceleste si è dimostrato spietato e vario nelle soluzioni offensive, che stanno arrivando tanto dai centravanti quanto dai centrocampisti, capaci di inserirsi negli spazi. La difesa, con appena due reti subite in quattro gare, è un’altra delle chiavi del successo della Lazio, che con grande equilibrio tra i reparti e solidità nel reparto arretrato ha garantito a Baroni un rendimento regolare e costante.

La Roma, invece, vive una situazione completamente diversa, con un percorso che al momento non rispetta le ambizioni di inizio stagione. La squadra giallorossa, infatti, si trova al centro classifica con soli 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Gli ultimi mesi sono stati un turbinio di cambi tecnici che hanno probabilmente minato la stabilità dell’ambiente: prima l’esonero di De Rossi, poi quello di Juric. Questa costante incertezza ha reso difficile per la Roma trovare una propria identità di gioco, e i risultati sono arrivati di conseguenza. Il morale dei giallorossi è ancora traballante, ma con quattro partite da disputare nella fase a gironi, la squadra ha ancora margini per recuperare e puntare al passaggio del turno, anche se il percorso si è complicato rispetto alle aspettative iniziali.

Con la fase a gironi che entra nel vivo, le scommesse Europa League vedono le squadre inglesi come principali contendenti al titolo. Tottenham e Manchester United guidano infatti il pronostico con quote a 4,50 e 6,50. La Lazio, però, si inserisce subito dietro con una quota di 9,00, un segnale di grande fiducia per la squadra di Baroni, capace di mettere in ambasce qualunque avversario. Nonostante le difficoltà, la Roma rimane a 13,00, una posizione che riflette ancora una certa fiducia sulla possibilità di risalire e diventare una mina vagante nella fase a eliminazione diretta.