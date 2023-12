Erri De Luca Sui Sentieri degli Dei ad Agerola

“Gli dei sono stati ridotti a mitologia. Il loro nome qui resta legato a un sentiero, uno strascico regale di bellezza. Virgilio dice a Dante d’aver vissuto ‘al tempo degli dei falsi e bugiardi’. Arroccati su questo sentiero, non lo sono. Mentre lo percorro sono di nuovo un pagano politeista”.

È il pensiero meraviglioso dello scrittore Erri De Luca, dopo aver passeggiato sul Sentiero degli Dei, ammirando un panorama mozzafiato e la bellezza di questa splendida terra. Nel pomeriggio di ieri, Erri De Luca ha presentato il suo libro “A Schiovere. Vocabolario napoletano di effetti personali” (Casa editrice Feltrinelli) nella Chiesa di San Pietro Apostolo.

Una grande accoglienza in piazza Paolo Capasso, al mattino, ha contraddistinto il terzo appuntamento de “Le Giornate della Montagna” con la passeggiata sul Sentiero degli Dei e, a seguire, in località Cannati, la degustazione di prodotti tipici dal Pastore Antonio ancora in compagnia del celebre scrittore.