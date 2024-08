Erminio Sinni, Paolo Caiazzo,Peppe Iodice e Biagio Izzo : ”Notti di Stelle” a “Palazzo S.Giovanni” di Cava de’ Tirreni

Saranno quattro appuntamenti imperdibili,quelli che propone “Palazzo S. Giovanni “di Cava de’ Tirreni da fine agosto a fine settembre. La rassegna “Notti di Stelle”,vedrà la presenza di artisti di chiara fama nazionale, che si alterneranno sul palco del rinomato locale posto all’interno del Complesso Monumentale di S. Giovanni di Cava de’ Tirreni dal 28 agosto al 26 settembre, proponendo una serie di spettacoli all’insegna del buon gusto, del sorriso, della musica e della convivialità , accompagnati da una cucina ,quella del ristorante“Palazzo S. Giovanni “, ricca di sapori , di colori e di qualità.

Si incomincia il 28 agosto con Erminio Sinni, cantautore italiano.,che ha collaborato con Paola Turci e Riccardo Cocciante. Nel 1993, prodotto da Cocciante, partecipa al Festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto nella sezione “Novità” con la canzone “L’amore vero” e aggiudicandosi anche il Premio “Volare”, come migliore musica della manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come miglior testo. Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio” Mia Martini”,

Il 7 settembre Paolo Caiazzo, attore e cabarettista italiano.Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali come “Quelli che il calcio” (2001-02), “Bulldozer”, “Zelig Off” e” Colorado Cafè Live”. Firma anche una delle “copertine” della trasmissione di approfondimento politico “Ballarò”.

Il 13 settembre “Notti di Stelle” ospiterà Peppe Iodice ,attore, comico e cabarettista italiano.Originario di Barra, quartiere di Napoli ha raggiunto la notorietà in Italia partecipando a diversi programmi televisivi di cabaret: “Zelig off”, “Zelig Arcimbold”i, “Se stasera sono qui” (La7),” Quelli che il calcio “(Rai 2),” Colorado”,” Made in Sud “(Rai 2), .

Dal 12 marzo 2021 su Canale 21 conduce il suo programma” Peppy Night Zero Limits”.

La chiusura della manifestazione sarà il 26 settembre con Biagio Izzo attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo italiano. Protagonista con il programma “Macao”, condotto da Alba Parietti. Nei primi anni 2000 è stato presente nei film di Natale con Boldi e De Sica:” Body Guards – Guardie del corpo (2000)”,” Merry Christmas” (2001), “Natale sul Nilo “(2002), “Natale in India” (2003).Da lì in poi, vi è l’ascesa cinematografica e televisiva di Izzo, insieme a Carlo Buccirosso e Ricky Tognazzi, sotto la regia di Carlo Vanzina.,con Vincenzo Salemme e Maurizio Casagrande, sotto la regia dello stesso Salemme. Lavora inoltre con il regista Paolo Sorrentino nel film “Parthenope”, in concorso al Festival di Cannes. Mediapartner della rassegna “Notte di stelle”, sarà “Radio Città 105” ,che seguirà tutte le serate .Gli spettacoli ,condotti dal giornalista Antonio Di Giovanni, avranno inizio alle ore 20.30 e sarà possibile prenotare,telefonando al 3349931313 oppure 089/2873446 oppure recandosi presso “Palazzo S. Giovanni “ presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni sito in Corso Umberto 167 Cava de’ Tirreni.