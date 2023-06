Enogastronomia salernitana protagonista al Centenario dell’Aeronautica

Le eccellenze della provincia di Salerno sono state assolute protagoniste della tre giorni conclusiva delle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare, tenutasi nell’Aeroporto Militare di Pratica di Mare nello scorso week end, dal 16 al 18 giugno.

Nell’area riservata, allestita per circa mille ospiti, tra autorità, istituzioni e sponsor, infatti, l’area food e bar è stata realizzata e gestita da Campus Lab, società salernitana specializzata nell’organizzazione eventi e catering, che vanta importanti esperienze in grandi eventi e fiere nazionali e internazionali.

Nell’esecuzione del lavoro, diretto del catering manager Francesco Di Landro, l’azienda ha reso protagonisti alcune importanti eccellenze del territorio campano e salernitano, che hanno deliziato i presenti, quali i prodotti di TerraOrti, di Nobile Pomodori e del caseificio Barlotti. In cucina, un team tutto salernitano di chef, con l’agrichef Geppino Croce, Francesco Monaco, Francesco Forte e Alessio Ruocco, mentre in pizzeria sono stati protagonisti Alfonso Saviello e Gianluca Marotta, ambassador di Molino Magri. In sala gli show cooking dell’influencer e food creator Fabio Amato e dello chef campano Giovanni D’Apice, ambassador del pastificio di Gragnano Di Martino, e la lavorazione della mozzarella a vista a cura del mastro casaro Francesco Marandino. Inoltre, il gruppo campano è stato arricchito dalla presenza di Mirko Zenatti, “Tre Pani” Gambero Rosso, e dello chef gluten free Fabrizio Barontini di MartinoRossi.

L’enogastronomia e i prodotti campani hanno accompagnato la manifestazione aerea, con l’esibizione finale delle Frecce Tricolore alla presenza anche del Capo dello Stato Mattarella, che ha riscontrato un grande successo di pubblico e ha ricevuto notevole attenzione da parte di media e testate nazionali.