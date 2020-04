Sodalis, il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, al fine di dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale e a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, tra le diverse attività messe in campo in questa fase di emergenza sanitaria offre un servizio di accompagnamento per quanti vogliano dedicare gratuitamente parte del proprio tempo agli altri e al proprio territorio.

Per chi vuole compiere una esperienza di volontariato può compilare il form e sarà contattato dai nostri uffici per indicare le associazioni pronti ad accoglierli.

Diventa volontario – compila il form

Per le associazioni che vogliono ampliare la rete di volontari possono compilare il seguente form. Saranno contatte dai nostri uffici per indicare le eventuali richieste di aspiranti volontari.

Cerco volontari – compila il form

Sul sito dedicato sodalis.csvsalerno.it/covid19 è possibile trovare tutte le iniziative del volontariato della provincia di Salerno, le storie di volontariato e le informazioni utili per le organizzazioni.

A seguito della ricognizione interna effettuata dal Centro si costata che il 60,4% delle organizzazioni ha riadattato le proprie attività in base all’emergenza, offrendo un supporto fattivo alla cittadinanza.

Auguriamo a tutti un felice periodo pasquale, seppur diverso, ricordando che

la solidarietà e il volontariato non si fermano.