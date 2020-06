Fase 3, ripartono cinema all’aperto e accesso libero alle isole. Via anche ai matrimoni.

“Tra poco sarà emessa una una nuova ordinanza. Da questa sera possono ripartire le attività dei cinema all’aperto e dei drive in. Nei bar sarà possibile l’attività di musica e intrattenimento senza ballo. Prolunghiamo l’apertura fino alle 2 di notte nei fine settimana ma manteniamo il divieto di vendita di alcolici da asporto dalle dieci di sera. Apriamo anche l’accesso libero alle isole con controlli a campione”.

Così il governatore Vincenzo De Luca su Fb.

“Da lunedì consentiamo l’apertura delle aree gioco per bambini, ripartono i servizi per infanzia e adolescenza, i centri estivi per bimbi da 0 a 3 anni, i campi estivi e anticipiamo di una settimana matrimoni e cerimonie”.

Dalla prossima settimana “partono anche i servizi per la montagna e il lavoro delle guide turistiche e consentiamo l’attività congressuale”.(ANSA)