La Campania proroga al 10 settembre le misure di controllo sui viaggiatori di rientro da estero e Sardegna: lo ha disposto il presidente Vincenzo De Luca con un’ordinanza appena firmata.

La norma, in vigore dal 12 agosto, prevede l’obbligo di segnalarsi alla Asl di competenza e di rimanere in isolamento domiciliare in attesa dell’esito dei controlli.

Restano valide le norme sui tamponi all’arrivo previste dal ministero della Salute per chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia. (ANSA).