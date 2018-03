UniCredit Save4you: il percorso di financial education per il risparmio consapevole, appuntamenti in tutta la Campania.

UniCredit ha lanciato Save4you, un innovativo progetto di financial education sui temi dell’educazione al risparmio e agli investimenti, mirato a sostenere i cittadini nel realizzare scelte consapevoli accrescendone le conoscenze finanziarie e, in particolare, a supportare la sensibilizzazione dei millennials sulla creazione del risparmio.

Il primo appuntamento si è svolto ieri, in diretta streaming dall’UniCredit Tower Hall di Milano, e ha visto coinvolte 109 sedi, tra cui le sedi UniCredit in via Verdi a Napoli, in piazza Vanvitelli a Caserta, in piazza Sedile di Portanova a Salerno ed in Traversa Michelangelo a Casoria (NA), il Centro di Riabilitazione Abatese di Gragnano (NA) ed il Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico ad Avellino, attivate simultaneamente in tutta Italia e oltre tremila iscritti.

La prima lezione del percorso, gestita da Taxi 1729 – società specializzata in formazione e comunicazione scientifica – ha avuto come tema centrale l’economia comportamentale: attraverso giochi, esperimenti e interazioni con i partecipanti, si è analizzato come le scelte economiche e la gestione dei risparmi siano influenzate da abitudini, emozioni, attitudine al rischio, adeguamento al gruppo e altre componenti istintive.

“La gestione del risparmio è un tema di grande attualità e sensibilità per le famiglie italiane che manifestano sempre di più il bisogno di accrescere le proprie conoscenze sul tema. Nel percorso di valutazione di un investimento, non solo competenze tecniche, ma anche fattori emozionali e non razionali, hanno impatto sulle scelte. – ha commentato Andrea Casini, Co-Head UniCredit Italy – Per questo motivo, investiamo in percorsi di educazione finanziaria come UniCredit Save4you e forniamo strumenti di approfondimento per accompagnare clienti e non clienti nell’adottare comportamenti economici consapevoli”.

Durante l’incontro, sono state distribuite a tutti i partecipanti le “Guide all’investimento Consapevole”, realizzate in collaborazione con le Associazioni di Consumatori partner di Noi&UniCredit[1], per fornire agli investitori spunti semplici e diretti per valutare gli elementi fondamentali di un investimento consapevole.

Il programma Save4you si svilupperà in due fasi successive, da aprile a settembre, fruibili in modo continuativo in diretta streaming:

Percorso Education Base: quattro lezioni dedicate a chi ha conoscenze finanziarie base su concetti di risparmio e investimento consapevole e bilancio familiare. Percorso Education Evoluto: quattro lezioni, su temi quali il contesto macroeconomico e la pianificazione finanziaria, passaggio generazionale, fiscalità e patrimoni, riservate a chi ha già conoscenze finanziarie più avanzate.

Il progetto Save4you si colloca nell’ambito del più ampio Programma UniCredit denominato In-formati grazie al quale la banca dal 2011 ad oggi ha coinvolto oltre 200.000 persone in lezioni di financial education (maggiori informazioni sul programma al link www.unicredit.it/informati).

[1] Noi&UniCredit è il programma di cooperazione attiva di UniCredit con 12 Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e facenti parte del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (CNCU): Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, CittadinazAttiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.