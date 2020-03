CuriAMO Vietri – Misure Economiche Urgenti.

In questo momento di grande difficoltà ed emergenza sanitaria dovuta all’evolversi della situazione epidemiologica, per l’Itala ed anche per il nostro Comune in seguito alla diffusione del Covid – 19 dichiarata dall’OMS una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, riteniamo, in uno spirito propositivo, responsabile e di proficua collaborazione evidenziare la difficilissima situazione economica che attraversa l’intera Nazione e la nostra Comunità.

Famiglie, commercianti, artigiani, imprenditori, comparto ceramico, settore del turismo e l’intera filiera ad esso collegata vivono una drammatica crisi economica (per effetto del coronavirus) che di fatto ha “messo in ginocchio” l’intero tessuto produttivo del nostro Comune generando una grave crisi di liquidità.

In un tempo straordinario (quale è sicuramente quello che stiamo vivendo) occorrono risposte altrettanto straordinarie. Scelte sicuramente non facili per le “casse” del Comune ma assolutamente necessarie, non rinviabili, chiare, rapide e trasparenti.

Pertanto il gruppo consiliare “L’Alternativa” ha proposto di attivare in via immediata ed indifferibile le seguenti misure:

· Sospensione e posticipo dei pagamenti della Tari, imposta sulla pubblicità, Tosap.

· Dare indirizzo preciso all’ufficio economico/finanziario di non inviare/notificare avvisi di accertamento relativi ai tributi locali.

· Per gli avvisi di accertamento già inviati chiediamo la sospensione dei pagamenti senza nessun aggravio di sanzioni ed interessi .

· Sospensione dei pagamenti di eventuali istanze di rateazione riferite ai tributi locali.

· Di prevedere idonee misure di Welfare Comunale a favore dei soggetti più svantaggiati.

· Destinare un apposito fondo per il pagamento degli straordinari agli operatori della Polizia Municipale, nonché per l’acquisto dei DPI per operatori e volontari.

· Di avviare la verifica dei prezzi al dettaglio dei generi di prima necessità da parte della Polizia Municipale, per tutelare il consumatore da rincari anomali.

Ribadiamo la disponibilità a fornire il nostro contributo di idee, proposte, azioni in questo momento particolarmente difficile e delicato per l’Italia e per la Comunità di Vietri.

Sicuramente Insieme ce la Faremo!

I Consiglieri Comunali

F.to Antonella Scannapieco – F.to Alessio Serretiello – F.to Antonella Raimondi – F.to Maurizio Celenta