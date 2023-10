E’ tempo di mettersi in scena, da lunedì 9 laboratori a cura di Icaro Anffas al Teatro Ghirelli

“E’ tempo di mettersi in scena”. La Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas torna a proporre un appuntamento che da anni dà ritmo al calendario delle attività autunnali per diffondere l’arte, la cultura ed il benessere tramite il teatro, la musica e la danza.

Lunedì 9 ottobre a partire dalle ore 18 si terrà al Teatro Ghirelli di Viale A. Gramsci del Parco dell’Irno a Salerno l’OPEN DAY LAB TEATRALE, danza, arte e poesia, che permetterà a tutti di scoprire il magico mondo del teatro partecipando ad una lezione di prova gratuita.

Una giornata di incontro e conoscenza che spalanca le porte al nuovo laboratorio teatrale per l’inclusione sociale dove poter condividere e approfondire il magico mondo del teatro, un luogo aperto a tutti, dedicato a chi ha sempre sognato di calcare le tavole del palcoscenico.

Il teatro rappresenta un luogo di crescita del singolo, del gruppo e della loro relazione con il contesto in cui l’attore può sperimentare, proporre ad altri la sua umanità, dopo aver pazientemente e autenticamente lavorato su sé stesso, attraverso il proprio corpo, la propria voce, il proprio movimento.

L’approccio al teatro è sotto forma di gioco, in modo che la creatività possa esprimersi liberamente, scoprendo come il patrimonio umano di ciascuno possa essere espresso e comunicato. I corsi del Laboratorio Teatrale “La Girandola” saranno come sempre a cura di Carolina Damiani, regista e operatrice in Teatro Sociale e supportati da un’equipe multiprofessionale composta da psicologo, scenografo e fotografo.

Ogni lunedì dalle 18.00 alle 19.30

Per info tel. 0899434975 – 388 9825503, coop.icaro@gmail.com.

“Un grande in bocca al lupo a tutti gli attori per l’inizio di questo nuovo anno teatrale. Ormai sono diversi anni che abbiamo deciso di puntare con determinazione sull’arte in generale e sulla pratica laboratoriale del teatro in particolare, ritenendola un importante veicolo educativo e sociale”.

E’ quanto ha affermato il Presidente della Cooperativa Icaro a m. Anffas, Alessandro Parisi, rimarcando quanto l’esperienza teatrale ha come finalità la partecipazione attiva di ogni individuo, la sua autodeterminazione, accrescimento dell’empowerment e inclusione sociale.

“Sono orgoglioso degli enormi risultati raggiunti in questi anni, c’è ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta per continuare ad accrescere il valore dei nostri servizi volti al miglioramento della qualità di vita delle persone”, ha concluso il Presidente Parisi.