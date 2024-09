Dialoghi Mediterranei a Centola

Palinuro, terra del mito e perla della costa cilentana, incastonata tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato, è famosa per le sue grotte marine e spiagge dorate che offrono uno scenario unico e suggestivo. Per concludere l’estate, Palinuro ospiterà il gran finale della rassegna Dialoghi Mediterranei con tre imperdibili appuntamenti di grande prestigio, organizzati dal Comune di Centola in programma il 26, 27 e 28 settembre 2024 in Piazza Virgilio e ingresso Gratuito.

Dopo il successo di critica e pubblico di Claudio Cecchetto del 7 settembre, la rassegna Dialoghi Mediterranei, coordinata artisticamente da Lillo De Marco, chiude il palinsesto estivo con tre serate all’insegna della musica e della cultura.

I protagonisti del 26 settembre saranno Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival della canzone italiana, e lo scrittore e giornalista Pino Aprile. L’incontro sarà impreziosito dagli interventi musicali di Francesco Citera e Angelo Loia, due talentuosi musicisti che contribuiranno a rendere la serata ancora più speciale.

Il 27 settembre, salirà sul palco Fabio Concato, uno dei cantautori italiani più amati, che racconterà la sua carriera in un incontro intimo, seguito da una performance musicale in cui riproporrà alcuni dei suoi brani più celebri.

Il 28 settembre ci sarà il gran finale con Simona Molinari, cantautrice e interprete di jazz e swing. Dopo un’intervista, si esibirà in una performance dal vivo unica, capace di fondere eleganza e versatilità.

Gli incontri e le interviste saranno condotti dalla giornalista Grazia Serra.

La tre giorni ,da non perdere, è uno spin-off di Casa Sanremo. “Il format ha portato nelle piazze più belle d’Italia un nuovo concetto di evento, che unisce arte, creatività e cultura. Portiamo a Palinuro alcune delle personalità più influenti del panorama culturale e musicale italiano con un format originale. La collaborazione con il Comune di Centola ha dato un valore aggiunto a questi appuntamenti, e puntare su nomi di grande talento si è rivelata una scelta vincente ” dichiara Vincenzo Russolillo presidente del Consorzio Gruppo Eventi.

Rosario Pirrone, Sindaco del Comune di Centola, conclude:

“Con tre appuntamenti importanti nel contesto elegante del format “Casa Sanremo off” chiuderemo Dialoghi Mediterranei 2024. Abbiamo voluto fortemente questa collaborazione per dare un segnale forte di vitalità al nostro territorio. Eventi di qualità così alta non solo sono di forte richiamo in questo periodo dell’ anno ma senza dubbio ci consentono di promuovere Palinuro attraverso il forte impatto sui social media e sulla stampa.”