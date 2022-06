Costiera Amalfitana, i primi appuntamenti di giugno.

Questa newsletter è uno “speciale” realizzato in occasione della 66ma Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare e, pertanto, limitata alla prima settimana di Giugno! I cartelloni dei Comuni, non tutti per fortuna,

non sono ancora pronti…

Il primo giugno verrà presentato presso il Palazzo della Regione Campania la

70ma edizione del Ravello Festival.

Ė stato annunciato, invece, il cambio di veste della rassegna Teatri in Blu di Cetara che, da questa estate si chiamerà “Frangenti – Cetara Arts Festival”. Gli eventi si svolgeranno dal 23 al 30 luglio e dal 25 agosto al 3 settembre… siamo in attesa del programma! A giugno si fermano I Suoni degli Dei, che riprenderanno i 14 Settembre e continueranno fino alla fine di Ottobre. Entrano nel vivo, invece, la rassegna Incostieraamalfitana.it di Alfonso Bottone, il Maiori Festival e Positano Vicoli in Arte… In attesa della prossima newsletter continueremo a segnalare gli eventi sul nostro sito www.giracostiera.com

