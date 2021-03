Corso per Bagnino di Salvataggio del Salvamento Battipaglia edizione 2021.

Grande opportunità per chi è in cerca di un’occupazione professionale, soprattutto in questi tempi duri. La nostra associazione è pronta a ripartire per aiutare a formare dei nuovi professionisti del mare, accompagnandoli dal percorso certificativo alla ricerca dello sbocco lavorativo.

Sono finalmente aperte le iscrizioni al Corso per BAGNINO DI SALVATAGGIO!

Anche in questi tempi di restrizioni, la nostra attività è pienamente autorizzata dal DPCM del 02.03.2021 (pag.17, art.25 comma 4). Pertanto il corso si terrà, nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza, a partire dal 26 Aprile presso lo stabilimento balneare Bagno Trentotto. INFO E ISCRIZIONI:

3349851663

Perché diventare Bagnino di Salvataggio? È per tanti una possibilità per lavorare nel periodo estivo, generalmente libero da altri impegni (studenti, istruttori sportivi, ecc), per tanti altri invece è la principale professione;

È un’esperienza che matura il senso di responsabilità e la sicurezza in se stessi;

È una formazione che permette di salvare una vita, non solo in mare;

È una figura la cui richiesta è in costante crescita; Perché il Bagnino di Salvataggio è una figura molto richiesta? È obbligatoria negli stabilimenti balneari (la Capitaneria di Porto di Salerno prevede almeno un bagnino qualificato ogni 80 metri di fronte-mare o frazione);

È obbligatoria nelle piscine (pubbliche, acquapark, ricreative, alberghi, ecc);

È sempre più presente sulle “spiagge libere” dove previsto un Servizio Integrato di Soccorso Balneare;

Il nostro Paese ha circa 7.000km di costa, cosa che rende l’attività balneare un settore fondamentale, dove la sicurezza si fonda su uno staff formato e addestrato.

Il Brevetto: abilita alla professione in mare, acque libere, piscine;

è valido per l’arruolamento nelle F.F. A.A. in cui è riconosciuto;

può essere trascritto nel Foglio Matricolare autorizzato dal Ministero della Difesa;

costituisce Credito Formativo Scolastico;

abilita all’accesso a tanti altri nostri corsi (Istruttore di Nuoto, Sup/Surf-Rescue, Soccorritore Moto d’Acqua, ecc);