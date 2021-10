Convergenze all’European MidCap Event di Parigi.

Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), rende nota la propria partecipazione al “European MidCap Event”, in programma a Parigi il 21 e 22 ottobre 2021.

L’evento, che si terrà in presenza a Parigi presso l’Hotel Méridien Etoile, è finalizzato a mettere in contatto PMI di piccola e media capitalizzazione europee con un’ampia platea di investitori istituzionali internazionali, ai quali le società potranno presentare i propri risultati finanziari e le prospettive future. Il roadshow è organizzato da CF&B Communication e Mid-Cap in partnership con operatori leader sui mercati finanziari a livello europeo, tra cui Integrae SIM, e prevede meeting in modalità one-to-one o in piccoli gruppi.

Agli incontri parteciperanno Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato, e Grazia Pingaro, Vicepresidente e Responsabile BU Energia.

In tale occasione il Management della società presenterà alla comunità finanziaria il modello di business, la strategia della Società e i risultati del primo semestre 2021-10-20