Concerto di Natale del “Distretto Rotary 2101” nella Chiesa di San Giorgio di Salerno.

“Buon Natale alla famiglia rotariana “. Con queste parole di augurio il Governatore del “Distretto Rotary 2101”, il dottor Antonio Brando, ha accolto con gioia i tantissimi rotariani provenienti dai 74 Club Rotary della Campania:” Club che dal primo luglio del 2024 stanno declinando il mio motto “Camminare Insieme… Servire con Gioia”, per essere prossimo per il prossimo e riportare l’uomo al centro del mandato rotariano”. Il Governatore Brando ha ricordato che nel 2025 il Rotary International festeggerà i primi 120 anni di attività di service:” Condividendo progettualità capaci di lasciare un maggiore impatto sul terreno: una progettualità capace di operare cambiamenti positivi e duraturi nelle Comunità, per rendere il mondo un posto migliore in cui vivere”. Il dottor Brando ha anche ricordato il motto della Presidente Internazionale del Rotary, Stephanie Urchick “La Magia del Rotary” “Il Rotary crea leader, intercetta idee e bisogni, dona sorrisi, trasforma le vite e, attraverso delle progettualità, dà forma ai sogni. Questa è la “Magia del Rotary!”.

Protagonisti della serata sono stati i componenti del coro gospel formato da sette giovani cantanti del Conservatorio Martucci di Salerno, accompagnati al piano dal Maestro Guglielmo Guglielmi, docente di musica jazz al Conservatorio Martucci di Salerno, coordinati dalla professoressa Emilia Zamuner, cantante jazz e docente di canto al Conservatorio Martucci di Salerno: Antonio Valentino, Sara Piccirillo, Antonia Criscuolo, Linda Cimmino, Vittoria Lomonaco, Marianna Tutela, che hanno interpretato brani della tradizione natalizia americana e brani famosi di Ella Jane Fitzgerald , Whitney Houston e John Lennon. Sono intervenuti per un saluto il Governatore del “Distretto Rotary 2071” della Toscana, Pietro Belli, e il Governatore Incoming del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo. Il Governatore Brando ha invitato sull’altare per un saluto alcuni dei componenti della sua squadra distrettuale: Vincenzo Capuano, Armando Cerzosimo, Francesco Dente, Marcello Fasano, Maurizio Fasano, Lino Montuoro, Carmine Nobile, Carmelo Orsi, Mario Petraglia, Giulio Trimboli, Don Roberto Piemonte, Rettore della bellissima e storica chiesa barocca di San Giorgio, ha evidenziato il legame che c’è tra la magia e la speranza:” La Magia del Rotary si abbina bene al tema del Giubileo del prossimo anno che è “Pellegrini di speranza”: in fondo sperare è un po’ andare oltre quelle che sono le nostre piccole e medie capacità; rappresenta quello slancio che consente all’umanità di raggiungere qualcosa di grande e di bello . Un po’ come la magia che ci permette di sovvertire l’ordine normale delle cose e di fare cose inimmaginabili. Ognuno di noi per la sua parte, deve essere costruttore di nuovi e più bei rapporti umani improntati sulla magia e la speranza”.

Aniello Palumbo