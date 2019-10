Oculistica e Musica a Baronissi

Conferenza/Concerto del prof. Pagliara, Oculista Cantautore

Giovedi 3 ottobre ore 19.30, presso la Villa Comunale di Baronissi, si terrà la Conferenza “Oculistica e Musica”, con il Prof. Dott. Vincenzo Pagliara come Relatore e Cantautore. Cultura e Arte insieme, in una serata di apprendimento e di divertimento, organizzata dal Sindaco di Baronissi On. Dott. Gianfranco Valiante. Si parlerà anche del prossimo screening oculistico gratuito, già in calendario, con l’Associazione AMA et AmA (Medici Artisti e Amici dell’Arte), impegnata nel sociale, di cui l’oculista Pagliara è Presidente. La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero. INFO: 3398081041

Di recente Vincenzo Pagliara ha ricevuto la Gran Croce al Merito Umanitario a Barcellona, è stato premiato da Mogol per i testi del CD di beneficenza “Lenti per sognare”, ha ricevuto la laurea Honoris Causa dall’Università di Musica e Spettacolo a Monte Carlo, dove è stato nominato anche Professore Straordinario ed ha ricevuto il Premio alla Carriera, è stato insignito Magister della Nuova Scuola Medica Salernitana, gli è stata conferita la Cattedra di Oculistica presso l’Università “Universo Humanitas” ed il Titolo Onorifico di Accademico d’Onore.

Un’idea geniale dell’Oculista Pagliara, per diffondere importanti concetti di prevenzione in maniera chiara e piacevole, visto che è anche iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania, ed è Direttore Responsabile del giornale Myinformando, impegnato nella divulgazione scientifica, nonchè alla SIAE, avendo superato a Roma gli esami come musicista ed autore delle parti letterarie.

Nella conferenza l’oculista Pagliara illustrerà le più diffuse patologie oculari, alternando le parole con brani a tema, in maniera coinvolgente ed emozionante

La conferenza/concerto “Oculistica e Musica” si è già tenuta con successo a teatro, presso università ed associazioni culturali ed artistiche, impegnate nel sociale.

Un format ideato dall’oculista poeta,cantautore e giornalista, che sarà riproposto a Baronissi, a cui è legato particolarmente, in quanto vi sono nati i nonni e i genitori e dove esercita l’attività professionale, con lo scopo di divulgare importanti concetti di prevenzione in maniera piacevole.

