Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour, gli appuntamenti di musica e teatro del weekend

“Ringraziare è difficile. Mette in discussione certezze. Muove gli affetti” scrive Brunella Caputo nelle note di regia per lo spettacolo “Grazie” di Daniel Pennac del quale ha curato anche l’adattamento. Sarà lei con Davide Curzio a salire venerdì 14 luglio, alle ore 21, sul palco dell’Area Archeologica di Fratte per la Compagnia del Giullare. Il percorso della protagonista, supportato da una didascalia onnipresente e invadente (che ho reso anch’essa un personaggio a tutti gli effetti e con il quale lei instaura un serrato dialogo muto) è un viaggio brillante, ironico, coinvolgente nella propria memoria; alla ricerca della causa che è all’origine della sua ribellione contro il conformismo. Ingresso 8 euro.

A far da preludio sarà la presentazione del libro “Figli di un altro Dio” (edito caffeorchidea) di Pasquale Sorrentino, in programma alle ore 19. Ingresso libero. La storia dalle tinte gialle è ambientata a Polla, paese natio dell’autore, ed è incentrata su un misterioso omicidio di un maestro appena ritornato, da Milano, nel piccolo paese del sud.

Sabato 15 luglio, alle ore 21, “I Concerti d’estate di Villa Guariglia” faranno tappa al Castello d’Arechi a Salerno per il ritorno di Leila Duclos e del Max Barrella Gipsy Quartet che proporranno “Django Moods” un viaggio sulle tracce della mano sinistra del diavolo Django Reinhardt e dello swing francese degli anni ’30. Il concerto è realizzato in collaborazione con Alliance Française Salerno. Costo del biglietto, 10 euro.

Domenica 16 luglio, alle ore 21, “Dancing Concert” dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta da Gianluca Greco. Un invito alla danza intesa quale motore artistico di tutta la musica occidentale, di ogni tipo di composizione dal ‘500 ad oggi. Ingresso 12 euro. Per info www.postoriservato.it.

Per info: 329 4158640 – 089 226979 – ctasalerno@gmail.com

Il festival Concerti d’estate di Villa Guariglia è organizzato dal CTA Salerno aps con il sostegno della Provincia di Salerno, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio – C.L.A.A.I, della Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio morale dei Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare e il partenariato di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciale di Salerno.