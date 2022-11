Cinema e teatro, doppio appuntamento con i Ditelo Voi a Pellezzano.

Domani al cinema, il giorno dopo a teatro. Con i Ditelo Voi prosegue, venerdì 25 novembre alle 21 la seconda stagione invernale del Cinema Teatro Charlot, luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno messo in piedi durante la pandemia.



Il trio comico satirico napoletano, composto da Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante, che si è conosciuto e unito a metà degli anni ’90 frequentando i laboratori teatrali, ci regala un viaggio nelle più belle gag che li hanno portati al successo.



Se da domani saranno sul grande schermo con la loro opera prima «Tre uomini e un fantasma», (al Cinema Charlot nei giorni 24, 26 e 27 novembre alle 21) a Pellezzano i Ditelo Voi saranno in scena con «Il meglio di», una lunga carrellata dei personaggi che li hanno portati al successo, i loro grandi classici, proposti, tutti insieme, come una compilation.

I tre attori napoletani tanto amati dal pubblico, che interpretino i Gomorroidi, i Preti o i Vampiri, raccontano sempre la realtà quotidiana: li contraddistingue un’originale, surreale ed esilarante comicità. Dal teatro agli schermi televisivi, il trio si è affermato per la personale interpretazione delle manie degli italiani grazie all’accattivante vena teatrale che da sempre li contraddistingue. Creatività e improvvisazione, questi gli ingredienti di base dello spettacolo comico. Nel mondo de I Ditelo Voi si alternano sul palco situazioni più o meno possibili, personaggi vecchi e nuovi, dalle sembianze fumettistiche, alcuni dei quali visti in note trasmissioni televisive come Made in Sud e Colorado.

INFO UTILI Lo spettacolo è alle 21; telefono: 089 2593359; 350 9109146.