Campania: primato archeologico 2024?

Recentemente è stata scoperta una tomba perfettamente conservata con affreschi affascinanti a Giugliano in Campania, Italia, secondo The Travel. già uno dei migliori ritrovamenti archeologici previsti nel 2024!

Il grande ritrovamento

Nel 2023, metodi all’avanguardia come l’intelligenza artificiale hanno facilitato la pianificazione dei viaggi e portato alla scoperta di antiche reliquie, mentre nuovi ritrovamenti archeologici includono laboratori di mummificazione, un tempio sommerso e una città Maya perduta. La Tomba di Cerbero in Italia è uno dei ritrovamenti archeologici top del 2024, con affreschi impressionanti e una tomba a camera ben conservata risalente a circa 2.000 anni fa. La scoperta aggiunge al mistero dell’Italia insieme a recenti ritrovamenti archeologici a Pompei e una domus romana con un mosaico stupefacente.

Una tomba incredibilmente ben conservata è stata scoperta da archeologi nel comune italiano di Giugliano in Campania. In seguito a uno scavo archeologico nella regione Flegrea Domitiana, dove ricerche precedenti hanno dimostrato un’elevata massa di sepolture dall’Età Repubblicana all’Età Imperiale Romana, è stata scoperta la Tomba di Cerbero.

Dopo ulteriori esami, gli investigatori hanno scoperto un muro di opus incertum che inizialmente si credeva segnasse il limite della necropoli. Si è poi rivelato essere la facciata di una massiccia tomba a camera. All’interno della tomba è stato scoperto un blocco di tufo che sigillava l’ingresso a una stanza con affreschi sopravvissuti sulle pareti e sui soffitti.

Perché si chiama Tomba di Cerbero?

La tomba è chiamata Tomba di Cerbero a causa del più famoso murale trovato lì: il dipinto raffigura il cane a tre teste della mitologia greca antica, Cerbero. Cerbero, chiamato anche il cane di Ade, vegliava sulle entrate degli Inferi per impedire ai morti di risorgere.

Nella tomba sono anche dipinte immagini mitologiche di Ittiocentauri, una forma di mostro marino centaurino con il corpo superiore di una persona, la metà anteriore inferiore e gli arti anteriori di un cavallo, e la metà posteriore di un pesce.

Inoltre, due Erotes alati, Cupidi romani, sono raffigurati mentre si prendono cura dei due Ittiocentauri. Si fronteggiano e portano uno scudo clypeus, utilizzato dagli opliti greci e dai romani.

La tomba presenta anche soffitti e pareti affrescati perfettamente conservati, decorati con scene mitologiche e rappresentazioni figurative. La scena è completata con tre Klínai dipinti, un altare con vasi per libagioni, e i morti ancora distesi in stato su letti funerari riccamente decorati. Questa scoperta è insolita in questa regione.

I visitatori possono vedere la Tomba di Cerbero di persona?

La Tomba di Cerbero è ancora in fase di scavo

Secondo le indagini preliminari, la tomba ha quasi 2.000 anni. Un lastrone di tufo chiudeva l’ingresso della tomba, e una volta entrati, le pareti della camera erano coperte di mozzafiato murales.

La tomba a camera è attualmente in fase di completo scavo, e i ricercatori vogliono anche indagare sulla più ampia necropoli che circonda la tomba. Pertanto, le porte non sono ancora