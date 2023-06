Berlusconi, Vessa: era un uomo del fare

da agendapolitica.it

“Quando l’imprenditore Silvio Berlusconi decise, nel 1994, di scendere in politica con il nuovo movimento Forza Italia, da amministratore locale e da uomo impegnato in diversi settori economici, decisi di sposare quell’idea di Paese. Con Forza Italia e con Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio e capo del partito ho vissuto anni bellissimi, emozionanti, travolgenti per passione ed entusiasmo. Prima da Coordinatore Provinciale di Forza Italia, poi da Deputato ho avuto il privilegio di conoscere l’uomo Silvio Berlusconi, di apprezzarne le straordinarie doti umane, di trascinatore, di comunicatore, di conservatore e rivoluzionario al tempo stesso.”

Lo dichiara l’ex parlamentare di Forza Italia Pasquale Vessa, già Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri.

Con il Presidente Silvio Berlusconi va via un’idea, quella del fare e poi annunciare, quella delle opere completate e poi il taglio del nastro, quella di una politica fatta di uomini e donne provenienti dal mondo dell’impresa.