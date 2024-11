Bastano 3 per fare una coppia al Teatro Arbostella

Terzo appuntamento per il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito. In arrivo un’altra ondata di risate con il brillante testo di Claudio Insegno “Bastano 3 per fare una coppia” messo in scena dalla Compagnia partenopea Teatromania di Gianni Tricarico, altra vecchia conoscenza della struttura di Viale Verdi.

La trama narra di uno dei week-end più complicati che si possono incontrare non solo nella vita, ma anche nel teatro brillante. Tutto sembra franare ogni volta e ogni volta un’invenzione dei protagonisti rimette in gioco tutto e tutti. Una coppia ospita in una villa di montagna un amico di lui, che è anche l’amante segreto di lei. L’invito nasconde un altro tranello: il tradito è a sua volta traditore e ha invitato la sua amante con l’intenzione di spacciarla per la ragazza dell’amico. Il triangolo diventa un quadrato e si trasforma in pentagono: una cameriera a ore, ingaggiata all’ultimo momento, si inserisce involontariamente nella girandola di personaggi. Il tutto, tra ritmi serrati e gag a ripetizione, porta lo spettatore fino al colpo di scena finale.

Sul palco la verve del primo attore Rino Grillo, che ha curato anche la regia, accompagnato dalla scoppiettante Nunzia di Mare, dal caratterista Mariano Grillo, dalla brillante Andreina Raucci, dall’istrionico Sergio Sembiante, dall’esilarante Mariarosaria Cafiero, dall’elegante Valeria Califano e dalla comicità spontanea di Margherita Nativo, Antonino Guida e Paolo Trammacco.

Luci e fonica saranno curati da Eleonora Puleo e Maria Laurenti. Le scenografie sono a cura della CMC Group

Spettacoli in scena 9-10, 16-17, 23-24 novembre 2024

Costo biglietto intero 13 euro, ridotto 11 euro (over 65anni e under 14)

Info e prenotazione obbligatoria: 3471869810 – 3282664758 – 0893867440