Musical nei quartieri: nasce lo sketch “Scugnizzi”un importante progetto di aggregazione a Matierno.

Le Associazioni Musikattiva e Incantastorie presentano il video teatrale/musicale dei bambini e ragazzi iscritti ai laboratori del “Musical Nei Quartieri 2020”, progetto patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Dall’unione di due importanti realtà salernitane che si occupano di musica e teatro è nata una scuola amatoriale di teatro nel quartiere Matierno, finalizzata a fondere le due arti, attraverso la creazione di un musical.

L’amore per il teatro, per la cultura e per il sociale ha dato il via a questo ambizioso progetto rivolto a giovani dei quartieri collinari della città di Salerno; in questo difficile momento, la voglia di fare musica e teatro da parte degli operatori delle due realtà sociali ed artistiche e dei minori non è venuta meno: i laboratori teatrali e i percorsi musicali si sono realizzati in presenza e a distanza, grazie al supporto delle tecnologie digitali.

Concluse le attività, non poteva mancare l’evento finale: lo sketch teatrale ispirato al musical “Scugnizzi”, grazie al lavoro e alla passione di Alfredo Marino, Sara Riccio e agli arrangiamenti musicali del maestro Giuseppe Maiellano coordinati dello staff delle due associazioni, si è creata una simpatica e divertente performance teatrale e musicale che dimostra l’impegno e la voglia di guardare al futuro con ottimismo da parte dei bambini e degli operatori delle due associazioni.