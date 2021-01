IL “ROTARACT  CLUB SALERNO EST” A SOSTEGNO DELLA MENSA DEI POVERI SAN FRANCESCO

Grazie al progetto “A Present for You” sono stati donati 1000 euro alla “Mensa dei Poveri San Francesco”, del quartiere Carmine, dai giovani soci del “Rotaract Club Salerno Est” presieduto dall’avvocato Michele Landi. I giovani rotaractiani del Club, a turno, durante il periodo natalizio, muniti di carta colorata, forbici, e nastro adesivo, hanno trasformato i regali comprati dai clienti del “Centro Commerciale Siniscalchi” di Via Wenner, in un magico dono che sarà utile per aiutare le tante persone, circa duecento, che ogni giorno si recano presso la Mensa dei Poveri San Francesco per ricevere un pasto caldo. Grazie alle piccole somme offerte dalle persone alle quali è stato spiegato il progetto di solidarietà, coordinato dalla rotaractiana Maria Siniscalchi, i soci del Club hanno raccolto la somma di 500 euro che è stata poi raddoppiata grazie alla sensibilità e disponibilità del giovane Michele Mastromartino, in rappresentanza del “Moderna Cash&Carry” di Via Wenner, che ha emesso un buono di 1000 euro donato poi a , fondatore della Mensa dei Poveri San Francesco, che avrà la possibilità di poter comprare alimenti, come olio, carne, ma anche detersivi, vaschette di alluminio, posateria di plastica, e quant’altro necessita quotidianamente la mensa per poter accontentare le richieste delle persone bisognose che purtroppo in questo periodo sono aumentate. (Pubblicato su “Il Quotidiano del Sud” edizione di Salerno).

Aniello Palumbo